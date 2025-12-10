Phan Rang mưa trắng trời, lũ 'nuốt chửng' đường phố

Chiều 10/12, khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn. Nhiều tuyến phố ngập sâu gây khó khăn cho người đi lại.

Khu vực Phan Rang - Tháp Chàm (Khánh Hòa) ghi nhận cơn mưa lớn kéo dài 3 tiếng vào sáng 10/12 khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ.

Mức nước tại tuyến đường Ngô Gia Tự, Thống Nhất, Nguyễn Thị Minh Khai, 21 Tháng 8, 16 Tháng 4, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh rơi vào khoảng 10-20 cm, trong khi khu vực vùng trũng như chợ Phan Rang, điểm giao Nguyễn Tuân và Chu Huy Mân chứng kiến mức ngập cao hơn khoảng 50 cm.

Riêng khu vực xã Vĩnh Hải, đường phố biến thành sông gây khó khăn khi di chuyển. Hiện, trường THPT Phan Chu Trinh là một trong số điểm ngập nặng trên địa bàn.

Người dân xã Vĩnh Hải gặp khó khăn khi di chuyển qua vùng ngập sâu. Ảnh: CA xã Vĩnh Hải.

Theo đại diện Công an xã Vĩnh Hải, đơn vị buộc huy động 100% cán bộ, chiến sĩ khẩn trương hỗ trợ văng dây giúp đỡ, hướng dẫn người dân, học sinh, phương tiện di chuyển qua các điểm xung yếu.

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, cho biết học sinh trên địa bàn được phép nghỉ học từ chiều 10/12 để đảm bảo an toàn.

Chị Hoàng Mai (31 tuổi, sống tại khu Đô thị mới Đông Bắc (khu K1), Phan Rang bày tỏ sự bất ngờ khi lần đầu chứng kiến khu K1 bị ngập.

"Sáng nay mưa khá to, tôi chưa từng thấy cảnh ngập tại đây (khu K1-PV) bao giờ. Đến khoảng 10h thì nước dâng khoảng 30 cm, tôi hốt hoảng phải quay về nhà kê đồ đạc, phòng trường hợp lũ về bất ngờ", chị Mai nói.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, tối 10/12, địa phương tiếp tục có mưa lớn. Tổng lượng mưa từ 20-60 mm, phía tây có nơi 90 mm. Đơn vị dự báo mưa lớn có thể gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại một số xã, phường.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai ngập nửa bánh xe sáng 10/12. Ảnh: Phan Rang - Khánh Hòa.