Chàng trai TP.HCM lương 38 triệu/tháng, mua nhà ở riêng trước tuổi 30

Ban đầu, bố mẹ Hải Đăng không đồng ý cho con trai ra ở riêng, nhưng khi thấy anh phấn đấu để mua nhà, họ thay đổi quan điểm.

Nhiều người trẻ sớm mua được nhà nhờ chiến lược đúng đắn. Ảnh minh họa: Ivan S/Pexels.

Nguyễn Hải Đăng (27 tuổi) thu nhập 38 triệu đồng/tháng từ công việc chuyên viên công nghệ. Mục tiêu của anh không chỉ là mua căn hộ đầu tiên trị giá 3,2 tỷ đồng ở phường Tân Phú, mà còn phải hoàn tất kế hoạch này trước khi kết hôn 2 năm nữa.

Đây là một lộ trình đầy thách thức, đòi hỏi sự kỷ luật cao và một chiến lược vay vốn thông minh để biến áp lực thành động lực.

Khi Hải Đăng trình bày ý định vay ngân hàng để mua nhà, phản ứng đầu tiên từ gia đình anh là sự lo lắng. "Ba mẹ tôi e ngại, vì khoản vay 2,5 tỷ là quá lớn đối với một người độc thân trẻ tuổi, nhất là khi tôi đang chuẩn bị lập gia đình trong tương lai gần", chàng trai chia sẻ.

Tuy nhiên, Đăng đã trấn an gia đình bằng một bản kế hoạch tài chính chi tiết, trong đó, sự kỷ luật là nền tảng cốt lõi.

Tích lũy vốn 20%: 640 triệu. Đăng cam kết tiết kiệm tối đa 18 triệu đồng (gần 47% thu nhập) mỗi tháng. Chiến lược này giúp anh tích lũy được hơn 640 triệu tiền mặt trong vòng 36 tháng, đủ để chi trả cho tiền đặt cọc và các chi phí phát sinh.

Quản lý chi tiêu: Duy trì chi phí sinh hoạt (ăn uống, đi lại, vui chơi, hẹn hò, mua sắm) ở mức tối thiểu (11,4 triệu/tháng) để đảm bảo không ảnh hưởng đến quỹ tiết kiệm.

Với 640 triệu vốn tự có, Hải Đăng cần vay khoảng 2,56 tỷ - một con số khiến mọi người ngần ngại. Đây là lúc công cụ tài chính tối ưu phát huy tác dụng.

Đăng tìm đến giải pháp đột phá trên thị trường: Gói vay mua nhà của HDBank. Ngân hàng này hiện là đơn vị tiên phong triển khai thời hạn vay mua nhà lên đến 50 năm - dài nhất thị trường, đi kèm nhiều ưu đãi vượt trội, giải quyết triệt để nỗi lo về áp lực trả nợ cho người trẻ.

Linh hoạt giảm áp lực: Thời hạn vay 50 năm cho phép người trẻ có thu nhập cao nhưng vốn tự có mỏng có thể chia nhỏ khoản gốc, giảm áp lực trả nợ hàng tháng.

Linh hoạt giảm áp lực: Thời hạn vay 50 năm cho phép người trẻ có thu nhập cao nhưng vốn tự có mỏng có thể chia nhỏ khoản gốc, giảm áp lực trả nợ hàng tháng.

Chính sách ân hạn gốc tối đa 5 năm là yếu tố then chốt. Trong 5 năm đầu, Đăng chỉ cần trả lãi (với lãi suất ưu đãi từ 4,5%/năm), giúp anh có thêm thời gian để tăng trưởng thu nhập, đồng thời dùng số tiền gốc được ân hạn để lo cho việc cưới hỏi và hoàn thiện nội thất căn hộ. Hỗ trợ vốn tối đa: Với tỷ lệ cho vay lên đến 90% giá trị tài sản bảo đảm, Đăng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn lớn hơn mà không cần huy động quá nhiều từ gia đình.

Khi thấy kế hoạch trả nợ được giảm tải đáng kể nhờ chính sách ân hạn và thời hạn dài, phụ huynh của Hải Đăng mới hoàn toàn yên tâm.

"Khi tôi trình bày chi tiết về chiến lược trả nợ, đặc biệt là gói vay ân hạn gốc 5 năm từ HDBank, áp lực đã giảm hẳn. Tôi tự tin rằng ngôi nhà này sẽ là nền tảng vững chắc nhất để đón bạn gái về trong 2 năm tới”, anh nói.

Với khoản trả gốc và lãi dự kiến khoảng 22-24 triệu/tháng (nếu chọn vay 25 năm), dù chiếm khoảng 60% thu nhập, chính sách ân hạn gốc đã giúp Đăng loại bỏ gánh nặng này trong giai đoạn khởi đầu quan trọng. Chiến lược này không chỉ giúp anh sở hữu nhà trước tuổi 30 mà còn xây dựng một nền tảng vững chắc cho cuộc sống hôn nhân sắp tới.