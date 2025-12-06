Chiến lược giúp vợ chồng trẻ mua được nhà trước tuổi 30

Trong bối cảnh giá nhà tại các đô thị lớn tăng mạnh, việc sở hữu một căn hộ trước tuổi 30 từng bị xem là “nhiệm vụ bất khả thi” đối với nhiều cặp vợ chồng trẻ.

Nhiều cặp vợ chồng đạt được giấc mơ mua nhà trước tuổi 30 nhờ có chiến lược đúng đắn. Ảnh minh họa: Anastasia Nagibina/Pexels.

Khi kết hôn giữa năm 2022, Thành Tuấn (kỹ sư phần mềm) và Minh Hạnh (cùng 29 tuổi, nhân viên marketing) chỉ có khoảng 180 triệu đồng tiết kiệm. Mức thu nhập gộp của cả hai vào thời điểm đó là 38 triệu đồng/tháng.

Năm 2023, họ đặt mục tiêu mua một căn hộ tầm trung khoảng 2,4- 2,6 tỷ đồng . Tuy nhiên, trả trước 20-30% là một áp lực lớn. Thay vì từ bỏ, hai vợ chồng tìm hiểu từ nhiều nguồn và bắt đầu xây dựng lộ trình gồm 3 bước:

Bước 1: Tăng tốc tiết kiệm và tối ưu chi tiêu trong 18 tháng.

Tuấn và Hạnh áp dụng nguyên tắc 50-20-20-10, trong đó 50% chi tiêu thiết yếu, 20% tiết kiệm nhà, 20% đầu tư,10% dự phòng. Tận dụng công việc freelance, Hạnh có thêm 6-8 triệu/tháng, trong khi Minh dạy lập trình online được 3-5 triệu/tháng. Kết quả, sau 18 tháng, họ tiết kiệm được gần 400 triệu đồng, tương đương khoản trả trước tối thiểu.

Bước 2: Chọn căn hộ phù hợp và chấp nhận sống xa trung tâm.

Tuấn và Hạnh quyết định chọn căn hộ 65 m2 tại một khu vực cách trung tâm Hà Nội 15 km, giá 2,45 tỷ đồng - mức phù hợp hơn so với các phường nội đô. Dù phải đi lại xa hơn, họ ưu tiên yếu tố: chủ đầu tư uy tín, quy hoạch hạ tầng đã rõ ràng, khu dân cư đông và ổn định, tiện ích đủ dùng như trường học - siêu thị - nhà xe.

Bước 3: Cân nhắc gói vay dài hạn để giảm áp lực dòng tiền.

Một trong những yếu tố giúp Tuấn - Hạnh quyết định xuống tiền chính là việc kéo dài thời gian vay. Trong đó, HDBank là ngân hàng đầu tiên triển khai thời hạn vay lên đến 50 năm, lãi suất từ 4,5%/năm, ân hạn gốc tối đa 5 năm và tỷ lệ cho vay lên đến 90% giá trị tài sản bảo đảm.

Với cặp vợ chồng trẻ, đây là lựa chọn mang lại nhiều lợi ích họ.

Đầu tiên là giảm áp lực trả nợ hàng tháng. Nếu vay 1,8 tỷ trong 25 năm, mỗi tháng họ phải trả khoảng 16-18 triệu. Nhưng khi chọn gói kéo dài tới 40-50 năm, khoản trả giảm còn khoảng 9–2 triệu/tháng, vừa vặn với dòng tiền của hai vợ chồng. Bên cạnh đó, họ có dư tài chính để trang trải cho sinh hoạt, tiết kiệm, sinh con. Hai người cũng có thể chủ động trả trước khi thu nhập tăng trong tương lai.

Tuy nhiên, hai vợ chồng cũng lưu ý thời gian vay dài làm tổng lãi phải trả cao hơn. Do đó, họ cần duy trì thu nhập ổn định hoặc có kế hoạch tăng thu nhập dài hạn, đồng thời chuẩn bị quỹ khẩn cấp 6-12 tháng chi phí sinh hoạt để tránh rủi ro.

Tuấn và Hạnh nhận nhà vào tháng 8 năm nay, khi vừa bước sang tuổi 29. Câu chuyện của họ cho thấy chỉ cần có kế hoạch đúng và chiến lược phù hợp, nhiều cặp vợ chồng trẻ hoàn toàn có thể chạm tới giấc mơ an cư trước tuổi 30.