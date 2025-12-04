Mâu thuẫn mẹ chồng, con dâu quyết vay nợ mua nhà riêng ở TP.HCM

Mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu thúc đẩy vợ chồng anh An, chị Hà vay nợ mua nhà 2,3 tỷ ở Bình Chánh. Họ chấp nhận đi làm xa để đổi lấy không gian riêng, sự tự chủ.

Sau 8 năm kết hôn và tích cóp, anh Nguyễn Văn An (sinh năm 1986) và chị Trần Thị Hà (sinh năm 1992) đã đưa ra một quyết định táo bạo: dọn ra khỏi căn nhà đất rộng rãi ở phường Tân Hưng (quận 7 cũ) để chuyển đến một căn chung cư đã bàn giao 5 năm tại xã Bình Hưng (Bình Chánh cũ). Quyết định này không chỉ là một bước tiến về tài chính, mà còn là giải pháp cuối cùng để hóa giải những mâu thuẫn kéo dài với mẹ chồng.

Trước đây, gia đình nhỏ của anh An, chị Hà cùng cậu con trai 8 tuổi sinh sống trong căn nhà của bố mẹ ở quận 7. Mặc dù tiện nghi và không phải chịu áp lực tiền thuê, nhưng những bất đồng về quan điểm sống, cách nuôi dạy con cái và đặc biệt là việc quản lý tài chính chung trong gia đình đã đẩy mối quan hệ mẹ chồng - con dâu trở nên căng thẳng. Chị Hà chia sẻ: "Dù yêu thương, nhưng cách mẹ muốn can thiệp sâu vào việc dạy con hay chi tiêu khiến chúng tôi thấy ngột ngạt và không có tiếng nói độc lập".

Với quyết tâm thay đổi, hai vợ chồng đã mạnh dạn "đánh đổi" sự tiện nghi gần trung tâm để tìm kiếm không gian riêng. Tổng giá trị căn hộ chung cư 60 m2, có 2 phòng ngủ và 2 toilet tại Bình Chánh là 2,3 tỷ đồng .

Mâu thuẫn với mẹ chồng, chị Hà quyết vay nợ mua nhà ra ở riêng. Ảnh minh họa: iStock.

Để hiện thực hóa giấc mơ này, họ đã sử dụng tiền tiết kiệm của hai vợ chồng trong 8 năm đi làm và quyết định vay một gói ưu đãi 1 tỷ đồng . Ngoài ra, chi phí sửa sang và mua sắm nội thất cơ bản cũng ngốn thêm 100 triệu đồng.

Động lực giúp vợ chồng chị Hà mạnh dạn đưa ra quyết định táo bạo đến từ việc chị tìm hiểu nhiều phương án tài chính khác nhau, trong đó có các gói vay dài hạn đang được một số ngân hàng triển khai. Một trong những lựa chọn mà gia đình trẻ cân nhắc là gói vay 50 năm của HDBank - giải pháp hướng đến nhóm khách hàng trẻ với nhiều ưu điểm hỗ trợ dòng tiền ở giai đoạn đầu.

Gói vay 50 năm của HDBank còn đi kèm nhiều ưu điểm để hỗ trợ nhóm khách hàng trẻ: Lãi suất chỉ từ 4,5%/năm; ân hạn gốc tối đa 5 năm, giảm áp lực thời gian đầu; cho vay đến 90% giá trị tài sản bảo đảm, phù hợp nhóm mới lập nghiệp, vốn tự có còn hạn chế.

Căn hộ mới của gia đình chị Hà nằm trong khu chung cư có nhiều tiện ích xanh, không khí thoáng mát. Đặc biệt, niềm vui lớn nhất thuộc về cậu con trai 8 tuổi khi bé cuối cùng cũng có được phòng ngủ riêng - điều mà khi ở chung với ông bà nội tại quận 7 bé không có được.

Tuy nhiên, việc chuyển về Bình Chánh cũng mang lại những bất tiện không nhỏ. Quãng đường đi làm của cả anh An và chị Hà hiện tại là 14 km mỗi người, và con trai đi học cũng phải di chuyển 7 km. Hai vợ chồng đang có dự định sẽ chuyển trường cho con trai về gần nhà mới để giảm bớt gánh nặng đưa đón hàng ngày.

Việc chấp nhận một khoản nợ lớn và quãng đường di chuyển xa hơn là cái giá mà vợ chồng anh An và chị Hà sẵn sàng trả để đổi lấy sự độc lập, thoải mái trong sinh hoạt và quan trọng nhất là tạo ra môi trường tốt nhất để tự quyết định cách nuôi dạy con cái mà không bị can thiệp. Đây không chỉ là câu chuyện về mua nhà, mà còn là hành trình tìm kiếm sự tự chủ và hạnh phúc cho gia đình nhỏ tại TP.HCM.