Chung cư 40.000 dân cấm xe điện: UBND phường yêu cầu hủy lệnh

UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) yêu cầu đơn vị quản lý HH Linh Đàm không được từ chối tiếp nhận xe điện của cư dân.

UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) vừa gửi văn bản tới Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên và Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm sau khi tiếp nhận phản ánh việc một số tòa nhà trong tổ hợp HH Linh Đàm thông báo ngừng nhận trông giữ xe điện.

Theo phản ánh của cư dân, đơn vị quản lý vận hành tại HH Linh Đàm đã thông báo dừng tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện mới từ ngày 1/12/2025 và sẽ chấm dứt hoàn toàn việc trông giữ xe điện tại tầng hầm từ ngày 1/2/2026. Thông báo này khiến nhiều hộ dân lo lắng bởi số lượng xe điện tại khu vực dự kiến sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Trong văn bản phản hồi, UBND phường Hoàng Liệt cho biết hiện HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 57/2025 quy định về vùng phát thải thấp, khuyến khích người dân chuyển sang các loại phương tiện dùng năng lượng sạch theo lộ trình từ nay đến giai đoạn 2026-2030.

Thành phố định hướng thúc đẩy sử dụng phương tiện xanh như xe điện thuần điện, xe điện pin nhiên liệu, xe sử dụng nhiên liệu hydro… nhằm giảm phát thải và thay thế dần xe xăng, xe dầu.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm.

Từ cơ sở pháp lý này, UBND phường khẳng định các chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư không được viện lý do để từ chối trông giữ xe điện, trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan chức năng. Điều này được dẫn chiếu theo quy định tại Điều 144 Luật Nhà ở 2023.

UBND phường yêu cầu chủ đầu tư và Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm xây dựng phương án bố trí chỗ để xe điện phù hợp với lộ trình của thành phố.

Nhiều cư dân tại chung cư HH Linh Đàm phản đối dữ dội sau quyết định cấm gửi xe điện.

Bên cạnh đó, đơn vị quản lý phải tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình trông giữ xe tại tầng hầm.

Đồng thời, ban quản lý phải thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy, đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng khi có sự cố.

Phường Hoàng Liệt nhấn mạnh, nếu các đơn vị cố tình không tiếp nhận xe điện của cư dân, dẫn tới mất an ninh trật tự hoặc vi phạm quy định pháp luật, chủ đầu tư và đơn vị quản lý sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Theo Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, quyết định cấm gửi xe điện tại chung cư HH Linh Đàm hoàn toàn không có điểm tựa pháp lý. Ông Bình khẳng định pháp luật hiện hành không hề cấm xe điện trong chung cư, cũng không trao cho ban quản lý quyền tự ý hạn chế việc sử dụng tài sản hợp pháp của cư dân. Xe điện hay xe xăng đều phải được đối xử bình đẳng về quyền bố trí chỗ đỗ, bất kỳ nội quy nào tước đi quyền này đều có thể bị xem là xâm phạm quyền sở hữu của công dân. Theo Luật sư Bình, thay vì cấm đoán cực đoan, ban quản lý cần chuyển từ “ngăn” sang “quản”: bố trí khu vực sạc riêng biệt; lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn; tăng cường camera giám sát; yêu cầu phương tiện có kiểm định an toàn pin; đồng thời xây dựng nội quy dựa trên sự đồng thuận của cư dân và tuân thủ quy định pháp luật. Những biện pháp này vừa khả thi vừa giảm thiểu rủi ro, điều mà một lệnh cấm cứng nhắc không thể làm được. Luật sư Diệp Năng Bình cảnh báo, việc cấm xe điện sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy. Hàng nghìn cư dân, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp vốn chọn xe điện vì chi phí rẻ, sẽ bị buộc gửi xe bên ngoài với giá cao, mất thời gian và đối mặt nguy cơ mất an toàn do bãi gửi thiếu tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy. Nguy hiểm hơn, khi bị cấm, một số người có thể lén sạc xe tại hành lang, cầu thang - những điểm dễ phát sinh rủi ro cháy nổ hơn cả khu vực hầm được kiểm soát. Trong trường hợp quyền lợi bị ảnh hưởng, cư dân hoàn toàn có quyền khiếu nại lên Ban quản trị, UBND phường, Sở Xây dựng hoặc khởi kiện vì chung cư đã đơn phương thay đổi dịch vụ trái thỏa thuận. Luật sư Bình cho rằng, giải pháp đúng đắn không phải dựng lệnh cấm, mà phải dựng tiêu chuẩn an toàn. Một quyết định vội vã không chỉ gây xáo trộn kinh tế - xã hội, mà còn khiến chung cư đối diện nguy cơ tranh chấp và đánh mất lòng tin của chính những người đang sinh sống trong tòa nhà.