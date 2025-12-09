Điều cần làm ngay nếu muốn mua nhà vào năm 2026

Khi năm 2025 dần khép lại, thời điểm đầu năm mới là lúc nhiều người đặt ra những mục tiêu lớn. Nếu mua nhà nằm trong số đó, việc sắp xếp lại tài chính nên bắt đầu càng sớm càng tốt.

Những người đặt mục tiêu mua nhà trong năm tới không nên chần chừ việc sắp xếp lại vấn đề tài chính của mình. Ảnh minh họa: Slipcoverkas/Pexels.

Các chuyên gia cho rằng người mua nhà nên chủ động trao đổi với ngân hàng để biết rõ mình đang ở đâu trong bức tranh tài chính cá nhân, cũng như phải chuẩn bị những gì trước khi chính thức “săn” nhà.

Jake Vehige, Chủ tịch bộ phận cho vay thế chấp tại Neighbors Bank (Mỹ), chia sẻ với Realtor.com rằng trao đổi với đơn vị cho vay trước thời điểm mua 6 tháng đến 1 năm là phù hợp. “Điều đó giúp bạn xây dựng mối quan hệ và để ngân hàng có thời gian tìm giải pháp phù hợp nhất, từ đó tăng cơ hội mua được nhà trong năm 2026”, ông nói.

Trong bối cảnh lãi suất vay mua nhà cố định 30 năm tại Mỹ đang ở mức trung bình 6,19%, nhiều người từng chần chừ nay bắt đầu tính chuyện xuống tiền. Tuy nhiên, ngoài khoản trả trước, còn rất nhiều yếu tố khác mà người mua cần tính tới.

Theo chuyên gia bảo hiểm Melanie Musson, xin phê duyệt khoản vay chỉ là bước khởi đầu. “Đừng coi hạn mức được phê duyệt là số tiền bạn phải chi. Đó chỉ là điểm xuất phát. Từ đó, bạn cần xác định mình thực sự có thể chi trả được bao nhiêu”, bà nói.

Musson đưa ra 3 lời khuyên dành cho những người có kế hoạch mua nhà:

Tăng tiết kiệm để có khoản trả trước lớn hơn hoặc có tiền sửa sang nhà sau khi mua.

Trả bớt nợ để cải thiện tỷ lệ nợ trên thu nhập.

Kiểm tra điểm tín dụng để chắc chắn không có sai sót cần khiếu nại.

“Hãy tìm các đối tác có kinh nghiệm với khách hàng thu nhập thấp - trung bình, có nhiều loại hình vay và phù hợp phong cách của bạn. Một ngân hàng tốt sẽ nhìn thấy tiềm năng trong hoàn cảnh tài chính của bạn và đồng hành để bạn đạt mục tiêu sở hữu nhà”, Vehige khuyên.

Tại Việt Nam, người trẻ đang đối mặt với bài toán tương tự: muốn mua nhà nhưng áp lực tài chính lớn. Một điểm sáng đáng chú ý là HDBank hiện là ngân hàng đầu tiên triển khai thời hạn vay mua nhà lên đến 50 năm - tức có thể kéo dài tới hai thế hệ, giúp giảm rất mạnh khoản trả nợ hàng tháng.

Ngoài ra, gói vay nhà của HDBank còn nổi bật với:

Lãi suất từ 4,5%/năm.

Ân hạn gốc tối đa 5 năm - giảm áp lực giai đoạn đầu.

Tỷ lệ cho vay đến 90% giá trị tài sản bảo đảm.

Nhờ thời hạn dài và tỷ lệ cho vay cao, người mua, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ, có cơ hội sở hữu nhà sớm hơn thay vì phải chờ tích lũy quá lâu.