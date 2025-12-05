Hình ảnh Lâm Đồng ngập chưa từng thấy, quốc lộ hóa thành sông

|
Nước lũ dâng nhanh và mưa lớn từ đêm 3/12 khiến Quốc lộ 1, đoạn gần ngã ba Gộp, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), chìm trong biển nước. Một số điểm ngập sâu tới 1 m, thậm chí hơn 2 m, cuốn trôi nhiều đồ đạc của người dân.
Sáng sớm ngày 4/12, tại Km1678 trên Quốc lộ 1, lực lượng chức năng đã lập chốt ở hai đầu để chặn phương tiện, đề phòng xe bị nước siết cuốn trôi. Nhiều dải phân cách trên tuyến đường này bị dòng nước mạnh đẩy lệch khỏi vị trí.
Trong nhiều giờ, các xe tải gầm cao được huy động để chở lực lượng cứu hộ vượt qua đoạn ngập. Không ít người dân hiếu kỳ dừng lại ghi lại cảnh tượng ngập hiếm gặp.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1993), người dân địa phương, cho biết đây là trận lũ hiếm gặp. "Đây là lần đầu tiên khu vực này ngập nặng như vậy. Đợt ngập 30/10 ở Bình Thuận nước chỉ dâng ở nơi khác, còn chỗ này chưa từng bị", anh nói.
Tuyến QL1 đi qua xã Lương Sơn cũng rơi vào tình trạng tương tự khi nước lũ tràn qua mặt đường, gây ách tắc kéo dài. Lực lượng cứu hộ đã điều môtô nước đến hiện trường. Đến khoảng 13h ngày 4/12, nhiều đoạn QL1 bắt đầu chìm trong nước, khiến việc tiếp cận hiện trường ngày càng khó khăn.
Trước đó, vào khoảng 5h30 sáng 4/12, Đội Tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận do anh Nguyễn Văn Hà làm đội trưởng, cho biết nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ Công an xã Hồng Sơn để di dời người dân bị cô lập.
Trong số người được giải cứu có một cụ bà 75 tuổi bị gãy chân, nhà bị nước bao vây hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ phải dùng môtô nước đưa cụ cùng chồng ra khỏi khu vực cô lập trước khi chuyển đến trạm y tế gần nhất.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, từ tối 3/12 đến 16h ngày 4/12, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 3.296 căn nhà bị ảnh hưởng, ngập lụt; một người tử vong. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 88 tỷ đồng.
Đến sáng 5/12, hàng trăm hộ tại các xã Hàm Thắng, Hồng Sơn, Sông Lũy, Bắc Bình... được di dời đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, không chủ quan trước nguy cơ lũ tái dâng khi khu vực có thể xuất hiện mưa lớn trong những ngày tới.
