Hình ảnh Lâm Đồng ngập chưa từng thấy, quốc lộ hóa thành sông

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1993), người dân địa phương, cho biết đây là trận lũ hiếm gặp. "Đây là lần đầu tiên khu vực này ngập nặng như vậy. Đợt ngập 30/10 ở Bình Thuận nước chỉ dâng ở nơi khác, còn chỗ này chưa từng bị", anh nói.