Người dân Lâm Đồng tháo chạy trong đêm lũ '30 năm có 1'

9h sáng 5/12, mực nước tại một số khu vực ngập lụt trên địa bàn Bình Thuận cũ đã có dấu hiệu thuyên giảm. Tại đường Nguyễn Thông (phường Phú Thủy), phương tiện cơ giới có thể di chuyển qua lại. Hình ảnh chụp lúc 9h sáng 5/12. Ảnh: Học sinh Bình Thuận.
Một số địa điểm trung tâm phường Phú Thủy (địa phận Phú Hải cũ) cũng ghi nhận mực nước giảm đáng kể. Hình ảnh chụp lúc 9h sáng 5/12. Ảnh: Học sinh Bình Thuận.
Tuy nhiên, nhiều khu vực vùng trũng gần sông vẫn còn bị cô lập hoặc ngập sâu. Đáng chú ý là phường Hàm Thắng, Phú Long. Hình ảnh chụp chợ cũ Phú Long (phường Hàm Thắng) lúc 8h40 sáng 5/12 cho thấy nước vẫn cao, dù trời nắng ráo. Mực nước rơi vào khoảng 0,5-1 m. Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Đồng lập chốt chặn tại đường Quốc lộ 1 đoạn qua phường Hàm Thắng nhằm hạn chế người dân đi vào điểm ngập sâu. Ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng, cho biết khu phố Kim Bình, Kim Ngọc, Phú Xuân, Phú Thịnh… là vùng ngập nặng nhất, dù nước đã có dấu hiệu rút vào sáng 5/12. Ảnh: Học sinh Bình Thuận.
Trong khi đó, tối 4/12, mực nước dâng nhanh khiến nhiều ngôi nhà tại xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Phú Thủy, phường Hàm Thắng bị cô lập. Lực lượng chức năng đã tiếp cận, di dời người dân ngay trong đêm. Hình ảnh chụp lúc 0h tối 5/12 tại 3 xã trên. Ảnh: Học sinh Bình Thuận.
Nước dâng nhanh gây ngập nửa ôtô tại phường Hàm Thắng tối 4/12. Ảnh: Nguyễn Trường Sơn.
Tình trạng ngập nặng ngày 4/12 buộc đội Tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận nhập cuộc tham gia sơ tán người dân từ lúc 6h30. Anh Nguyễn Trường Sơn, đại diện đội, cho biết đây là lần đầu tiên anh thấy nước lũ lên nhanh và mạnh như vậy, nếu so với đợt ngập 30/10 và những năm trước đó. "Lần đầu trong hơn 30 năm mới có đợt lũ cao như vậy. Nhiều nơi chưa từng ghi nhận bị ngập mà lại ngập nặng như ngã 4 Hàm Thắng, ngã 3 Gộp (Hồng Sơn). Chúng tôi đội gồm 5 người phải sơ tán khẩn cấp người dân trong đêm", Sơn nói với Tri Thức - Znews. Hình ảnh tại Quốc lộ 1A phường Hàm Thắng chụp lúc 20h tối 4/12. Ảnh: Nguyễn Trường Sơn.
Hình ảnh đội cứu hộ của anh Sơn phối hợp cơ quan chức năng phường Hàm Thắng đưa một gia đình có trẻ con ra khỏi vùng ngập nặng lúc 20h tối 4/12. Toàn đội huy động 1 xe cứu thương, 2 xe bán tải chở 2 jet ski đi giải cứu người dân. Ảnh: Nguyễn Trường Sơn.
