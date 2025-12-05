Người dân Lâm Đồng tháo chạy trong đêm lũ '30 năm có 1'

Tình trạng ngập nặng ngày 4/12 buộc đội Tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận nhập cuộc tham gia sơ tán người dân từ lúc 6h30. Anh Nguyễn Trường Sơn, đại diện đội, cho biết đây là lần đầu tiên anh thấy nước lũ lên nhanh và mạnh như vậy, nếu so với đợt ngập 30/10 và những năm trước đó. "Lần đầu trong hơn 30 năm mới có đợt lũ cao như vậy. Nhiều nơi chưa từng ghi nhận bị ngập mà lại ngập nặng như ngã 4 Hàm Thắng, ngã 3 Gộp (Hồng Sơn). Chúng tôi đội gồm 5 người phải sơ tán khẩn cấp người dân trong đêm", Sơn nói với Tri Thức - Znews. Hình ảnh tại Quốc lộ 1A phường Hàm Thắng chụp lúc 20h tối 4/12. Ảnh: Nguyễn Trường Sơn.