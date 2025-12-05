Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Người dân Lâm Đồng tháo chạy trong đêm lũ '30 năm có 1'

  • Thứ sáu, 5/12/2025 10:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau một đêm thức trắng chạy lũ, người dân Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) thở phào vì nước rút dần, song nhiều nơi vẫn bị cô lập.


lam dong anh 1

9h sáng 5/12, mực nước tại một số khu vực ngập lụt trên địa bàn Bình Thuận cũ đã có dấu hiệu thuyên giảm. Tại đường Nguyễn Thông (phường Phú Thủy), phương tiện cơ giới có thể di chuyển qua lại. Hình ảnh chụp lúc 9h sáng 5/12. Ảnh: Học sinh Bình Thuận.

lam dong anh 2

Một số địa điểm trung tâm phường Phú Thủy (địa phận Phú Hải cũ) cũng ghi nhận mực nước giảm đáng kể. Hình ảnh chụp lúc 9h sáng 5/12. Ảnh: Học sinh Bình Thuận.

lam dong anh 3

Tuy nhiên, nhiều khu vực vùng trũng gần sông vẫn còn bị cô lập hoặc ngập sâu. Đáng chú ý là phường Hàm Thắng, Phú Long. Hình ảnh chụp chợ cũ Phú Long (phường Hàm Thắng) lúc 8h40 sáng 5/12 cho thấy nước vẫn cao, dù trời nắng ráo. Mực nước rơi vào khoảng 0,5-1 m. Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Đồng lập chốt chặn tại đường Quốc lộ 1 đoạn qua phường Hàm Thắng nhằm hạn chế người dân đi vào điểm ngập sâu. Ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng, cho biết khu phố Kim Bình, Kim Ngọc, Phú Xuân, Phú Thịnh… là vùng ngập nặng nhất, dù nước đã có dấu hiệu rút vào sáng 5/12. Ảnh: Học sinh Bình Thuận.
lam dong anh 4lam dong anh 5lam dong anh 6lam dong anh 7

Trong khi đó, tối 4/12, mực nước dâng nhanh khiến nhiều ngôi nhà tại xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Phú Thủy, phường Hàm Thắng bị cô lập. Lực lượng chức năng đã tiếp cận, di dời người dân ngay trong đêm. Hình ảnh chụp lúc 0h tối 5/12 tại 3 xã trên. Ảnh: Học sinh Bình Thuận.

lam dong anh 8

Nước dâng nhanh gây ngập nửa ôtô tại phường Hàm Thắng tối 4/12. Ảnh: Nguyễn Trường Sơn.

lam dong anh 9

Tình trạng ngập nặng ngày 4/12 buộc đội Tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận nhập cuộc tham gia sơ tán người dân từ lúc 6h30. Anh Nguyễn Trường Sơn, đại diện đội, cho biết đây là lần đầu tiên anh thấy nước lũ lên nhanh và mạnh như vậy, nếu so với đợt ngập 30/10 và những năm trước đó. "Lần đầu trong hơn 30 năm mới có đợt lũ cao như vậy. Nhiều nơi chưa từng ghi nhận bị ngập mà lại ngập nặng như ngã 4 Hàm Thắng, ngã 3 Gộp (Hồng Sơn). Chúng tôi đội gồm 5 người phải sơ tán khẩn cấp người dân trong đêm", Sơn nói với Tri Thức - Znews. Hình ảnh tại Quốc lộ 1A phường Hàm Thắng chụp lúc 20h tối 4/12. Ảnh: Nguyễn Trường Sơn.

lam dong anh 10

Hình ảnh đội cứu hộ của anh Sơn phối hợp cơ quan chức năng phường Hàm Thắng đưa một gia đình có trẻ con ra khỏi vùng ngập nặng lúc 20h tối 4/12. Toàn đội huy động 1 xe cứu thương, 2 xe bán tải chở 2 jet ski đi giải cứu người dân. Ảnh: Nguyễn Trường Sơn.
Khoảnh khắc lũ kinh hoàng cuốn phăng tàu thuyền của ngư dân Lâm Đồng Rạng sáng 4/12, mưa lớn kéo dài kết hợp lũ đổ về khiến nước dâng cao, cuốn trôi nhiều tàu thuyền neo đậu tại khu vực cửa biển xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng khiến người dân không kịp ứng phó.

Cuốn sách viết cho mẹ

Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Nha Trang tái ngập, Bình Thuận cũ chìm trong biển nước

Chính quyền phường Bắc Nha Trang và Tây Nha Trang khẩn cấp di dời hộ dân tại khu vực ngập sâu khi nước sông Cái dâng nhanh sáng 4/12. Tại Bình Thuận cũ, lũ dâng nhanh một số nơi.

24 giờ trước

Lũ ào ào về trong đêm, người dân Lâm Đồng bỏ của tháo chạy

Mưa lớn suốt đêm 4/12 khiến nhiều khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng ngập trong dòng lũ đục ngầu. Nước dâng đột ngột khiến nhiều người chỉ biết bỏ tài sản tháo chạy.

21 giờ trước

Vi Lê

lâm đồng Lâm Đồng Bình Thuận chạy lũ tỉnh Lâm Đồng phường hàm thắng bình thuận cũ

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý