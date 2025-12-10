Ông chủ Porsche kết hôn lần 4 ở tuổi 82, vợ kém 20 tuổi

Wolfgang Porsche (82 tuổi), Chủ tịch hãng xe thể thao hạng sang Porsche của Đức, vừa kết hôn với người vợ thứ 4 kém ông 20 tuổi.

Ông Wolfgang Porsche chụp cùng bà Gabriele zu Leiningen. Ảnh: X.

Theo hãng tin dpa và một số cơ quan truyền thông ngày 7/12, đại diện Porsche cho biết ông Porsche tổ chức lễ cưới riêng tư với bà Gabriele zu Leiningen (62 tuổi) tại Salzburg, Áo. Người đại diện đề nghị truyền thông "hạn chế đặt thêm câu hỏi" để tôn trọng sự riêng tư của đôi vợ chồng mới cưới.

Ông Porsche kết hôn lần đầu năm 1970 và làm thủ tục ly hôn với người vợ thứ 3 vào năm 2023. Khi đó, truyền thông đưa tin ông gặp khó khăn khi sống cùng vợ sau khi bà được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ và có nhiều thay đổi về hành vi.

Ông Porsche và bà zu Leiningen quen biết nhau hơn 20 năm và trở nên thân thiết hơn sau kỳ nghỉ chung tại Maldives. Từ tháng 1/2024, họ đã dọn về sống cùng nhau.

Bà zu Leiningen - nay là vợ thứ 4 của ông - xuất thân từ gia tộc Thyssen, dòng dõi quý tộc và là nền tảng của tập đoàn thép ThyssenKrupp, hãng thép lớn nhất nước Đức.

Bà kết hôn với Hầu tước Karl Emich Leiningen năm 1991 nhưng ly hôn năm 1998. Cùng năm, bà tái hôn với Aga Khan IV, lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo Ismaili, song cuộc hôn nhân này cũng chấm dứt vào năm 2014.

Wolfgang Porsche là cháu nội của nhà sáng lập Ferdinand Porsche (1875-1951). Ông giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Giám sát Porsche từ năm 2007. Gia tộc Porsche cùng gia tộc Piëch - thông gia của Ferdinand - hiện kiểm soát Tập đoàn Volkswagen, hãng xe lớn nhất nước Đức, thông qua công ty nắm giữ cổ phần Porsche Holding.