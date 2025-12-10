'Nuôi Em' đem tiền từ thiện đi gửi tiết kiệm?

Trong thông báo mới nhất của đội ngũ dự án Nuôi Em trước lùm xùm, chi tiết số tiền ủng hộ của mạnh thường quân chưa sử dụng tới được đem gửi tiết kiệm thu hút sự chú ý.

Trong bài đăng tối 9/12 trên fanpage chính thức của "Nuôi Em", đội ngũ dự án khẳng định chỉ chi tiêu tiền đóng góp của các nhà hảo tâm vào mục đích hỗ trợ các em nhỏ và thầy cô giáo tại địa phương, không có chuyện cắt xén, sử dụng sai mục đích.

Điều này có thể được chứng minh qua các số liệu về thu chi tại ngân hàng qua các năm. Số tiền chưa sử dụng "vẫn đang được cất giữ đầy đủ trong tài khoản hoặc gửi tiết kiệm và có ghi trong báo cáo hàng tháng số dư".

Cụ thể, số tiền chưa sử dụng tới kể từ năm 2019 được đội ngũ dự án gửi tiết kiệm, phần lãi được sử dụng cho cho các chi phí vận hành, hậu cần như liên lạc, khảo sát, đi lại, hỗ trợ tình nguyện viên … Thông tin này được ghi trong trang taichinh.nuoiem.com.

"Đối với các dự án phi lợi nhuận, gánh nặng chi phí quản lý/vận hành là một con số không nhỏ, việc gửi tiết kiệm là lựa chọn nhằm mục đích tối ưu dòng tiền chưa sử dụng và giảm gánh nặng chi phí cá nhân của các tình nguyện viên, hoàn toàn không có việc chi cho các mục đích ngoài cộng đồng", bài đăng ghi.

Ông Hoàng Hoa Trung và dự án "Nuôi Em" đang đối mặt lùm xùm nghiêm trọng. Ảnh: Hoàng Hoa Trung/Facebook.

Đội ngũ dự án cũng thừa nhận việc chưa truyền thông liên tục và không công khai tổng số tiền và cách thức chi đã gây ra nhiều nghi ngờ cho phía cộng đồng. Đây là lỗi mà dự án sẽ khắc phục trong thời gian tới.

Hiện, đội ngũ dự án đang tổng kết lại tổng số tiền từ tiết kiệm và sẽ cập nhật trong thời gian tới. Trước mắt, đội ngũ thông tin nhanh rằng do dòng tiền thu/chi phân bổ đều trong năm, nên khoản tiền gửi tiết kiệm chỉ chiếm một phần của tổng số tiền nhận được.

"Cộng đồng có thể so sánh tỷ lệ tương quan giữa số tiền này với tỷ lệ ngân sách vận hành bình quân của 1 dự án phi lợi nhuận để đánh giá một cách tương đối mức hiệu quả trong việc sử dụng ngân sách của dự án", bài đăng nhắn nhủ.

Đội ngũ dự án "Nuôi Em" cho biết đang triển khai các cách vận hành giúp minh bạch nguồn tiền. Ảnh: Nuôi Em/Facebook.

Trước đó, ngay trên phần mô tả tại trang web tài chính của "Nuôi Em", đội ngũ từng tự nhận dự án không có kiểm toán, không phải là quỹ, không có số tài khoản quỹ nhưng sẽ tìm mọi cách "chặt chẽ" và "minh bạch" hơn cả kiểm toán.

Hiện, có một số cách minh bạch mà dự án đang áp dụng, được công khai tới mạnh thường quân qua trang web tài chính.

Cụ thể, về mặt giấy tờ, dự án xác nhận bằng văn bản qua tin nhắn với mạnh thường quân. Mỗi khi nhận được một khoản tiền chuyển khoản Nuôi Em, dự án sẽ gửi phản hồi sau 24-48h qua tin nhắn, kèm mã giao dịch cụ thể. Ngoài ra, phần sao kê tài khoản sẽ được công khai, cập nhật 2 ngày 1 lần.

Đội ngũ khẳng định chỉ có một tài khoản duy nhất, để tránh việc khó kiểm soát cũng như minh bạch. Ngoài ra, dự án cung cấp giấy tờ đề nghị thanh toán và xác nhận nhận tiền từ các bên liên quan công khai trên fanpage, group.

Về mặt thực tế, mỗi em nhỏ tương ứng một người nuôi, không có chuyện hai người khác nhau nuôi cùng một bé. Anh, chị nuôi cũng được cung cấp số điện thoại thầy cô giáo, phụ huynh học sinh, trưởng bản, hiệu trưởng và phòng giáo dục để kiểm soát em đó có được ăn không.

Ngoài ra, dự án tổ chức thăm nuôi tập thể, 2-3 lần mỗi năm, có thông báo rộng rãi để mọi người có thể đăng kí dự. Bên cạnh đó, dự án cũng chào đón những người nuôi em tham gia giám sát, làm các công việc như sao kê, hỗ trợ tài chính giúp dự án.

Những ngày qua, dự án "Nuôi Em" nói chung và nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung nói riêng trở thành chủ đề bàn luận nóng hổi trên mạng xã hội.

Trong các bài đăng trên mạng xã hội từ ngày 6/12, nhiều anh, chị nuôi thắc mắc khi không nhận được thông tin rõ ràng về các em nuôi, không thấy hình ảnh em mình nhận nuôi hay thắc mắc về cách phân phối nguồn tiền của dự án. Bên cạnh đó, nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung còn bị tố có thái độ nói chuyện không đúng mực khi giao tiếp với nhà hảo tâm.

Tối 7/12, ông Hoàng Hoa Trung có bài đăng thông báo sẽ đóng băng tài khoản ngân hàng, tạm dừng dự án để hỗ trợ minh bạch thu chi, giải đáp thắc mắc của nhà tài trợ.