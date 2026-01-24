MIA.vn và Larita trao 1.000 balo cho học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Ngày 9/1, MIA.vn phối hợp cùng Larita triển khai hoạt động trao tặng 1.000 balo cho học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại 4 điểm trường ở tỉnh Đắk Lắk.

Từ TP.HCM, đội ngũ MIA.vn và Larita di chuyển đến Đắk Lắk để thực hiện hoạt động trao tặng balo cho học sinh tại 4 điểm trường trên địa bàn tỉnh. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Cùng em trở lại sau lũ 2025”, nhằm hỗ trợ học sinh gặp khó khăn.

Học sinh gặp khó khăn khi trở lại trường sau mưa lũ

Sau mưa lũ, nhiều gia đình tại các địa phương bị ngập sâu, khiến đồ dùng sinh hoạt và học tập của học sinh bị hư hỏng. Trong đó, balo, sách vở và quần áo là vật dụng bị ảnh hưởng nhiều nhất, gây khó khăn cho học sinh khi quay lại lớp học.

Điểm trường đầu tiên trên hành trình “Cùng em trở lại sau lũ 2025” là trường Tiểu học An Ninh Tây.

Học sinh được hỗ trợ trong đợt này chủ yếu thuộc diện gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ. Danh sách học sinh nhận balo được nhà trường phối hợp cùng địa phương rà soát và xác nhận, nhằm đảm bảo việc trao tặng đúng đối tượng và phù hợp nhu cầu thực tế.

Trao 1.000 balo tại 4 điểm trường trong một ngày

Trong ngày 9/1, đoàn công tác của MIA.vn và Larita xuất phát từ TP.HCM, di chuyển đến Đắk Lắk và lần lượt ghé thăm 4 điểm trường trong cùng ngày để trao balo cho học sinh.

Học sinh nhận balo mới trong khuôn viên trường học.

Buổi sáng sớm, đoàn có mặt tại trường Tiểu học An Ninh Tây. Do trường nằm trong đường nhỏ, đoàn phải đi bộ vào khuôn viên trường. Học sinh tiểu học nhanh chóng tập trung, xếp hàng ngay ngắn và hào hứng chờ đến lượt nhận balo mới.

Tiếp đó, đoàn di chuyển đến trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Dù cơ sở vật chất tương đối khang trang, theo chia sẻ của ban giám hiệu, vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thời điểm trao tặng diễn ra gần giữa trưa, nhưng học sinh vẫn nghiêm túc, phối hợp tốt và vui vẻ tham gia chương trình.

Hoạt động có sự đồng hành của Larita cùng MIA.vn, nhằm hỗ trợ học sinh vùng lũ có thêm đồ dùng học tập khi quay lại trường. Việc triển khai tại 4 điểm trường trong cùng ngày giúp chương trình tiếp cận nhiều học sinh trong thời gian ngắn, phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương.

Cụ thể, chương trình trao 351 balo tại trường THPT Trần Suyên, 200 balo tại trường Tiểu học An Ninh Tây, 230 balo tại trường THCS Nguyễn Văn Trỗi và 230 balo tại trường THCS Lương Văn Chánh. Hoạt động trao tặng được tổ chức gọn gàng, với sự phối hợp của ban giám hiệu và giáo viên các trường, nhằm đảm bảo học sinh nhận balo đầy đủ, đúng đối tượng và không ảnh hưởng đến thời gian học tập.

Đội ngũ trao balo Larita cho học sinh tại trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.

Theo đại diện các trường, việc hỗ trợ balo trong giai đoạn sau lũ giúp học sinh có thêm điều kiện chuẩn bị đồ dùng học tập, từ đó sớm ổn định việc học và sinh hoạt tại trường. Đây được xem là hình thức hỗ trợ thiết thực, đáp ứng nhu cầu trước mắt của học sinh bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đại diện chương trình cho biết MIA.vn đóng vai trò tổ chức và vận hành, kết nối các điểm trường. Trong khi đó, Larita là nhà đồng hành, đảm nhiệm thiết kế và sản xuất balo cho chương trình, đồng thời trực tiếp tham gia hành trình trao tặng trong ngày.

Học sinh trường THCS Lương Văn Chánh nhận balo trong khuôn viên trường.