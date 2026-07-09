Khoảnh khắc Messi được đồng đội 'hộ tống' gây sốt

Xuất hiện sau trận thắng nghẹt thở Ai Cập ở vòng 1/8, Messi có khoảnh khắc được đồng đội "hộ tống" gây sốt mạng xã hội.

Khoảnh khắc Messi được đồng đội theo sau gây chú ý Messi luôn là trung tâm của đội tuyển Argentina, với các đồng đội luôn thể hiện sự yêu mến và tôn sùng anh.

Một ngày sau khi cùng Argentina trải qua trận thắng ngược khó tin trước Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026, Lionel Messi xuất hiện cùng đồng đội trong phút nghỉ ngơi tại đại bản doanh.



Trong trang phục thể thao thoải mái cùng đôi dép lê, El Pulga bước ra khỏi cánh cửa, tiến ra khu vực ngoài sân, nơi nhiều tuyển thủ của "La Albiceleste" đang ngồi. Một số đồng đội như tiền vệ Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, hậu vệ Cristian Romero đi theo sau anh.

Cảnh tượng này được ghi lại và chia sẻ trên nhiều kênh bóng đá trên mạng xã hội, hút triệu lượt xem. Nhiều dân mạng trêu đùa rằng đi đâu, Messi cũng được đồng đội ưu ái "hộ tống".

"Ngay cả khi không tập luyện, Leo Messi vẫn ở đó để dẫn dắt các đồng đội Argentina của mình", trang Hayters TV bình luận. Bài đăng trên X hút 1,2 triệu lượt xem của tài khoản Cleverly hài hước viết: "Messi được đồng đội tuyển Argentina bảo vệ hết mực, cứ như báu vật không ai được phép động vào".

Hình ảnh Messi được sùng bái ở đội tuyển Argentina không còn xa lạ. Hiếm có cầu thủ nào nhận được sự ngưỡng mộ tuyệt đối từ các đồng đội ở mọi lứa tuổi trong khi bản thân vẫn đang thi đấu ở đỉnh cao như số 10.

Hôm 8/7, sau chiến thắng ngược dòng điên rồ trước Ai Cập, tài khoản của Liên đoàn bóng đá Argentina (@afaseleccion) với hơn 16 triệu người theo dõi chia sẻ khoảnh khắc đầy ấn tượng. Trong phòng thay đồ, các cầu thủ khoác vai nhau, nhảy nhót trong sung sướng và hòa vang điệp khúc của bài hát La Cuarta Estrella.

"Por Malvinas, por El Diego. Por la última de Leo. Argentina quiero verte bicampeón" (tạm dịch: Vì Falklands, vì Diego. Vì chiếc cúp cuối cùng của Leo. Argentina, tôi muốn thấy các bạn 2 lần vô địch).

Đoạn điệp khúc nhắc về "chiếc cúp cuối cùng của Leo" - đánh dấu lần cuối cùng Messi tham gia World Cup - khiến fan xúc động. Cách ăn mừng của đội quân "La Albiceleste" cho thấy họ yêu mến và trân trọng người hùng Messi đến mức nào, và sẵn sàng cống hiến tất cả để anh khép lại hành trình này một cách tốt đẹp nhất.

Trong trận đối đầu Ai Cập, Messi sút hỏng phạt đền trong hiệp 1 nhưng kịp sửa sai bằng một bàn thắng và một pha kiến tạo trong hiệp 2. Sự tỏa sáng đúng lúc của M10 giúp Argentina tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc để giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, sau đó, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni cũng vướng vào tranh cãi liên quan đến những quyết định của trọng tài xảy ra xuyên suốt trận đấu. Nhiều fan bóng đá cảm thấy phẫn nộ, cho rằng Messi và đồng đội được FIFA ưu ái.

Argentina sẽ gặp Thụy Sĩ vào ngày 12/7 tới để cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

Màn ăn mừng 'vì Messi' trong phòng thay đồ tuyển Argentina Sau chiến thắng ngược dòng lịch sử trước Ai Cập, các cầu thủ Argentina đã hát vang bài ca ăn mừng với điệp khúc: "Vì Falklands, vì Diego. Vì chiếc cúp cuối cùng của Leo".