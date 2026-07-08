Cô gái được Haaland 'để ý'

Sau khi được Haaland để lại bình luận, cô gái có gương mặt được ví như "phiên bản nữ" của tiền đạo Na Uy bất ngờ trở thành hiện tượng mạng.

Emma Kate Willman được Haaland để lại bình luận dưới video. Ảnh: @emmakwillman/Instagram.

Tại World Cup 2026, Haaland nhiều lần "chiếm sóng" mạng xã hội không chỉ nhờ màn trình diễn xuất sắc trên sân cỏ mà còn từ những biểu cảm hài hước. Trong cơn sốt này, không ít người có ngoại hình giống tiền đạo Na Uy cũng được "hưởng lợi".

Mới đây, Haaland bất ngờ để lại bình luận dưới một video hướng dẫn tết tóc kiểu Pháp (French braid) của một cô gái có gương mặt được nhận xét giống anh đến mức khó tin. Từ khuôn mặt dài, sống mũi cao cho đến đôi mắt, nhiều cư dân mạng cho rằng cả hai có nhiều nét tương đồng.

Haaland chỉ để lại một câu ngắn gọn: "Xin chào", cũng đủ khiến video lan truyền chóng mặt. Người được anh "để ý" là Emma Kate Willman, nhà sáng tạo nội dung người Mỹ chuyên chia sẻ các video trang điểm và làm tóc. Cô hiện có 134.000 người theo dõi trên Instagram và 410.000 lượt follow trên TikTok.

Sau khi bất ngờ nổi tiếng vì được so sánh với Haaland, Emma cũng đăng tải clip chia sẻ cảm xúc của mình. "Nhân dịp World Cup, tôi xin thề nếu còn nhận thêm một bình luận nào nói rằng tôi giống Erling Haaland nữa thì chắc tôi phát điên mất", cô hài hước nói.

Lượng người theo dõi của Emma cũng tăng vọt sau khi được Haaland "để ý". Ảnh: @emmakwillman/Instagram.

Emma cho biết chỉ trong một ngày, cô tăng khoảng 3.000-4.000 người theo dõi và nhận hơn 100.000 bình luận chỉ sau 2 tiếng. Emma cũng tỏ ra bất ngờ khi nhiều người nhận xét cô giống tiền đạo Na Uy đến vậy.

Nhà sáng tạo nội dung này hài hước nói rằng trước đây cô thường được so sánh với ca sĩ Zara Larsson. Cô thấy thú vị khi bất ngờ trở thành tâm điểm vì ngoại hình giống Haaland.

Trước đó, Julia Grop (22 tuổi), người mẫu đến từ Thụy Điển, cũng gây sốt vì được ví như "phiên bản nữ của Haaland". Sở hữu chiều cao 1,78 m cùng mái tóc vàng đặc trưng, Julia có nhiều nét tương đồng với ngôi sao bóng đá.

Tận dụng lợi thế ngoại hình, Julia thường xuyên sáng tạo các video mô phỏng Haaland, từ kiểu tóc, phong cách ăn mặc đến biểu cảm và dáng đi. Những nội dung hài hước này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Julia Grop nhanh chóng nổi tiếng vì có biểu cảm giống Haaland. Ảnh: @julieamiini/Instagram.

Gần đây, Julia đăng tải một video bắt chước dáng đi đặc trưng của anh trên Instagram. Video nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng, thu hút hơn 120 triệu lượt xem. Chỉ trong vài ngày, tài khoản Instagram của cô tăng lên gần 600.000 người theo dõi. Một trong những bài đăng của Julia còn nhận được tương tác từ Kylian Mbappe.

"Chúng tôi có cấu trúc khuôn mặt khá giống nhau. Cả hai đều là người Scandinavia, tóc vàng và mắt xanh", Julia chia sẻ.

Không chỉ riêng Haaland, những người sở hữu ngoại hình giống các ngôi sao nổi tiếng ngày càng biết cách biến sự tương đồng đó thành lợi thế. Chẳng hạn, E Some Lucas, người được biết đến nhờ gương mặt giống Cristiano Ronaldo, hay nhiều "bản sao" của Lionel Messi có thể nhận từ 5.000- 20.000 USD cho mỗi lần tham dự sự kiện hoặc hợp tác quảng cáo.