Haaland được công chúa Na Uy ôm sau khi quật ngã Brazil

Làm nên lịch sử khi vào đến tứ kết World Cup, Haaland và đồng đội được đích thân Công chúa Ingrid Alexandra cùng em trai đến phòng thay đồ gửi lời chúc mừng.

Haaland được Công chúa Na Uy ôm chúc mừng sau chiến thắng lịch sử Sau khi đánh bại Brazil để vào tứ kết, tuyển Na Uy được chị em Công chúa Ingrid Alexandra đến tận phòng thay đồ chúc mừng.

Rạng sáng 6/7, cú đúp xuất sắc của Haaland tại New Jersey giúp Na Uy đánh bại Brazil, đồng thời tiếp tục hành trình cổ tích của đội tuyển tại World Cup 2026.

Khi đang ăn mừng trong phòng thay đồ sau trận đấu, các cầu thủ bất ngờ khi nhận được chuyến thăm từ hoàng gia. Công chúa Ingrid Alexandra, con gái cả của Thái tử Na Uy Haakon và Công nương Mette-Marit, đã đến để gửi lời chúc mừng.

Đi cùng em trai là Hoàng tử Sverre Magnus, công chúa đã trò chuyện với từng cầu thủ và nhanh chóng dành một cái ôm cho ngôi sao Haaland.

Công chúa Alexandra là người kế vị ngai vàng tiếp theo và về sau sẽ trở thành Nữ hoàng Na Uy, vì vậy sự hiện diện của cô tại New Jersey mang ý nghĩa đặc biệt. Cô lần đầu xuất hiện ở trận Na Uy thắng Senegal tại vòng 1/16, khi thay cha mình đến dự vào phút chót.

Thái tử Haakon phải hủy chuyến đi do vợ phải phẫu thuật, khiến con gái đảm nhận vai trò này. Cô cũng trở thành "lá bùa may mắn" ở cả hai trận đấu, khi Na Uy - và đặc biệt là Haaland - thi đấu thăng hoa trong lần đầu tiên đội tuyển trở lại World Cup sau 28 năm.

Công chúa Ingrid Alexandra và Hoàng tử Sverre Magnus đến theo dõi trận Na Uy - Brazil sáng 6/7. Ảnh: Reuters.

World Cup lần này cũng là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của công chúa trước công chúng kể từ khi Công nương Mette-Marit trải qua ca ghép phổi - sự kiện gây chú ý lớn tại Na Uy bên cạnh thành công của Haaland và các đồng đội.

Trong trận đấu sáng 6/7, Haaland hoàn toàn làm chủ trận đấu, nâng tổng số bàn thắng của anh tại giải lên con số 7, cân bằng thành tích với Lionel Messi và Kylian Mbappe trong cuộc đua vua phá lưới.

"Chuyện thường là như vậy thôi. Nếu tôi có một hoặc hai cơ hội, nó thường sẽ trở thành bàn thắng. Tôi không biết mình làm điều đó bằng cách nào, nhưng tôi vẫn làm được, nên điều quan trọng là phải giữ sự tập trung", Haaland nói sau cú đúp.

Ở vòng tứ kết, Na Uy sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Mexico và Anh. Đội bóng Bắc Âu đang đứng trước cơ hội tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026.