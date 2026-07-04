Cái ôm gây bão mạng của Messi và Vozinha

Sau tiếng còi mãn cuộc, hình ảnh siêu sao Messi tiến tới chỗ thủ môn Vozinha bày tỏ sự tôn trọng được nhiều khán giả chia sẻ.

Khoảnh khắc Messi chủ động tiến tới chỗ thủ môn Vozinha. Ảnh cắt từ clip.

Sáng 4/7, Argentina và Cape Verde đem đến một màn đối đầu kịch tích đến những phút cuối ở vòng 32 đội World Cup 2026. Phải mất đến 120 phút, đương kim vô địch mới có thể hạ gục đội bóng được đánh giá thấp hơn nhiều để đi tiếp với tỷ số 3-2.

Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Messi tiến tới chỗ thủ môn Vozinha của Cape Verde, bày tỏ sự tôn trọng trước màn trình diễn xuất sắc của anh và đồng đội.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bày tỏ khoảnh khắc này chạm đến trái tim của những người yêu bóng đá, đặc biệt trong một mùa World Cup nơi Cape Verde trở thành hiện tượng gây kinh ngạc.

Trước đó trong 120 phút trên sân, màn đối đầu đặc biệt giữa Messi và Vozinha cũng trở thành tâm điểm của trận đấu. The Telegraph nhận xét chưa từng có một vòng knock-out World Cup nào chứng kiến sự đối lập lớn đến vậy giữa hai cá nhân.

Ở phía Argentina là Messi - cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại với khối tài sản ước tính khoảng 1,1 tỷ USD . Còn phía Cape Verde là Vozinha - người có mẹ thậm chí không thể tới xem trận mở màn của đội tuyển vì không đủ khả năng chi trả chi phí xin visa.

Sau trận, Vozinha và Messi dành cho nhau cái bắt tay và ôm đầy tôn trọng. Ảnh: Reuters.

Messi ghi một bàn thắng bằng pha xử lý đẳng cấp quen thuộc ở phút 29, nhưng Vozinha nhiều lần từ chối cơ hội lập cú đúp của siêu sao Argentina. Người từng trở thành tâm điểm trong trận hòa không bàn thắng trước Tây Ban Nha ở vòng bảng tiếp tục chơi xuất thần, liên tục cản phá trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Khép lại trận đấu, Vozinha có tổng cộng 8 pha cứu thua. Trong khi đó, Messi cũng kịp lập thêm loạt kỷ lục cá nhân. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên chạm mốc 20 bàn thắng trong lịch sử World Cup và là chân sút đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 8 trận World Cup liên tiếp.