Báo Croatia: Tổ trọng tài 'đeo thòng lọng' cho đội nhà

Nhiều tờ báo Croatia cho rằng quyết định của tổ trọng tài đã góp phần khiến đội nhà dừng bước theo cách cay đắng trong trận đối đầu với Bồ Đào Nha ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Espen Eskas bị chỉ trích sau khi điều khiển trận Croatia và Bồ Đào Nha tại World Cup 2026. Ảnh: FIFA.

Sau khi Croatia bị Bồ Đào Nha loại ở vòng 1/16, các tờ báo thể thao lớn của nước này dành nhiều bài viết để mổ xẻ những quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài do Espen Eskas (người Na Uy) điều khiển. Nhiều bài viết cho rằng vị trọng tài 36 tuổi và tổ VAR đã tạo ra bước ngoặt khiến Croatia phải dừng cuộc chơi.

Tờ Sportske Novosti đăng bài bình luận với tiêu đề: "Chúng ta tự làm khó mình, nhưng tổ trọng tài đã thòng thêm chiếc thòng lọng". Bài viết thừa nhận Croatia mắc không ít sai lầm trong trận đấu. Tuy nhiên, tờ báo nhận định ông Eskas cùng các trợ lý đã khiến thất bại trở nên "tàn nhẫn" bằng hàng loạt quyết định bất lợi.

"Bàn gỡ hòa ở phút bù giờ bị hủy sau khi VAR xác định Igor Matanovic chạm bóng là tình huống 'khó chấp nhận'", tờ báo viết.

Trong một bài viết khác của báo có tiêu đề: "Một chuyên gia người Anh đứng về phía Croatia: Tôi xem đi xem lại nhưng không thấy bóng đổi hướng". Tờ báo đặt nghi vấn liệu công nghệ có đủ sức thuyết phục khi hình ảnh truyền hình gần như không thể hiện cú chạm bóng rõ ràng.

Trong khi đó, Vecernji List - một trong những nhật báo lớn nhất nước này - gọi trận đấu là "một thất bại đầy bi kịch", đồng thời dành nhiều bài phân tích phần điều khiển của ông Eskas. Tờ báo nhấn mạnh Croatia có tới ba lần đưa bóng vào lưới nhưng chỉ một bàn được công nhận. Bài viết cho rằng đây sẽ còn là chủ đề gây tranh luận trong thời gian dài dù FIFA đã công bố dữ liệu từ công nghệ cảm biến gắn trong bóng.

Các cầu thủ Bồ Đào Nha an ủi Luka Modric sau trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Sau trận đấu, HLV Zlatko Dalic không giấu được sự bức xúc. Ông nhận xét đây là màn điều khiển trận đấu "rất tệ". Dù vậy, nhà cầm quân Croatia khẳng định không muốn lấy trọng tài làm lý do biện minh cho thất bại và thừa nhận đội bóng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để tự quyết số phận.

Bất chấp làn sóng chỉ trích từ Croatia, ông Roberto Martinez, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, khẳng định cả quả phạt đền lẫn quyết định từ chối bàn gỡ của Croatia đều chính xác. Ông cho rằng công nghệ VAR và cảm biến trong bóng đã giúp tổ trọng tài đưa ra kết luận đúng luật.

Theo hồ sơ của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) và FIFA, ông Eskas được đưa vào danh sách trọng tài FIFA từ năm 2017. Ông được UEFA xếp vào nhóm Elite (cấp cao nhất trong hệ thống phân loại trọng tài của UEFA) từ cuối năm 2023.

Trong sự nghiệp quốc tế, Eskas từng điều hành chung kết U17 World Cup 2023 giữa Đức và Pháp, chung kết U21 châu Âu 2023 giữa Anh và Tây Ban Nha. Ông cũng được phân công làm trọng tài thứ tư tại Euro 2024 và tham gia điều hành môn bóng đá ở Olympic Paris 2024. Hồ sơ công khai của UEFA và FIFA hiện không ghi nhận quyết định kỷ luật hoặc đình chỉ làm nhiệm vụ đối với trọng tài người Na Uy.