Phản ứng hài hước của Xuân Son khi Ronaldo ghi bàn

Trước bàn thắng đáng nhớ của Ronaldo vào lưới Croatia, Xuân Son không giấu nổi vẻ hào hứng, ăn mừng theo phong cách "siu" đặc trưng của thần tượng.

Xuân Son làm động tác ăn mừng "siu" khi nghe tin Ronaldo ghi bàn. Ảnh cắt từ clip.

Trong video được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chia sẻ ngày 3/7, Xuân Son khiến nhiều đồng đội bật cười khi tỏ ra phấn khích trước bàn thắng của Ronaldo sáng cùng ngày.

Tiền đạo tuyển Việt Nam cười lớn, nhảy lên ăn mừng bằng động tác "siu" nổi tiếng của siêu sao Bồ Đào Nha. Hình ảnh được ghi lại trong thời điểm tuyển Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Theo VFF, chiều nay, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên sân tập.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc chuyến tập huấn vào ngày 14/7, đội tuyển sẽ trở về Hà Nội và có trận giao hữu quốc tế với Myanmar trên sân Thái Nguyên vào ngày 18/7.

Tại tuyển Việt Nam, không ít cầu thủ cũng là người hâm mộ nhiệt thành của Ronaldo, bày tỏ sự yêu mến dành cho ngôi sao sinh năm 1985 như Đình Bắc, Thanh Nhàn hay Quế Ngọc Hải.

Ronaldo ghi bàn từ chấm 11 m trong ngày Bồ Đào Nha hạ Croatia 2-1. Ảnh: Reuters.

Niềm vui của Xuân Son sáng 3/7 cũng là cảm xúc chung của nhiều người hâm mộ Ronaldo nói riêng cũng như tuyển Bồ Đào Nha nói chung. Với chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước tuyển Croatia, Bồ Đào Nha chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội tại World Cup 2026.

Trong trận đấu này, Ronaldo lập công từ chấm phạt đền ở phút thứ 68, đánh dấu lần đầu tiên trong sự nghiệp anh ghi bàn ở vòng knock-out World Cup. Bàn thắng này cũng giúp Ronaldo được trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu".

Cũng ở trận đấu này, siêu sao Bồ Đào Nha còn tạo ra 2 kỷ lục khác. Đó là cầu thủ (ngoài thủ môn) lớn tuổi nhất từng ra sân ở một trận knock-out World Cup, khi đã 41 tuổi 147 ngày và cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở vòng knock-out.

Ngày 7/7, Bồ Đào Nha sẽ gặp Tây Ban Nha tại vòng 1/8. Trận “derby bán đảo Iberia” đầy duyên nợ sẽ diễn ra tại Dallas, Mỹ.