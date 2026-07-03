Ronaldo khóc, Modric cười trong 'trận đấu vĩ đại bậc nhất World Cup'

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Bình luận về trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia, cựu tuyển thủ Ghana Kevin-Prince Boateng cho rằng quyết định từ chối bàn thắng dành cho Croatia của trọng tài là minh chứng cho sự khắc nghiệt của bóng đá. Boateng cũng nhận định cuộc đối đầu này xứng đáng được ghi vào lịch sử như "một trong những trận đấu vĩ đại nhất của các kỳ World Cup". "Nó giống như hiệp đấu cuối của một trận tranh đai quyền anh thế giới, với đủ những cú đấm, những pha phản đòn và cảm xúc nghẹt thở", ông ví von. Trong khi đó, cựu tuyển thủ Australia Robbie Cornthwaite bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến Croatia bị loại theo kịch bản đầy nghiệt ngã, gọi đây là "một kết cục đau lòng" đối với đội bóng châu Âu.
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Sáng 3/7, tuyển Bồ Đào Nha chính thức bước vào vòng 16 đội tại World Cup 2026 sau khi đánh bại Croatia với tỷ số 2-1. Ngay sau trận đấu, các cầu thủ cùng chụp hình với chiếc áo đấu số 21 của Diogo Jota, tri ân người đồng đội qua đời cách đây đúng 1 năm do tai nạn. Trước đó, HLV Roberto Martínez cũng tiết lộ ông đã đưa tên tiền đạo quá cố vào đội hình danh dự của đội tuyển.
Thủ quân Ronaldo cũng khiến nhiều cổ động viên xúc động với khoảnh khắc mặc chiếc áo đấu của Diogo Jota. Anh không giấu nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào khi tưởng nhớ người đồng đội từng sát cánh nhiều năm.
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Trong trận đấu này, Ronaldo cũng là một trong hai cầu thủ ghi bàn thắng cho Bồ Đào Nha. Anh lập công từ chấm 11 m, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở vòng knock-out của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây cũng là pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp của anh ở vòng knock-out World Cup.
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Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia còn chứng kiến màn đối đầu của hai cái tên huyền thoại là Ronaldo và Luka Modric. Đều đã ở những năm cuối sự nghiệp, đây có thể xem là lần cuối cùng cả hai gặp nhau tại World Cup.
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Trước màn so tài và sau khi kết thúc trận đấu, hai đối thủ, cũng từng là những người đồng đội tại CLB Real Madrid, dành cho nhau cái ôm chân thành. Khoảnh khắc này nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được nhiều người hâm mộ chia sẻ.
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Modric và tuyển Croatia cũng đã có một trận đấu hay khi liên tiếp biến hóa trong lối chơi. Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười khi có đến 3 lần đội tuyển bị tước bàn thắng sau khi trọng tài tham khảo VAR, xác định có lỗi việt vị.
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Modric và đồng đội không giấu nổi sự buồn bã sau khi chính thức dừng bước tại World Cup 2026. Ở tuổi 40, Modric vẫn cho thấy bản thân là chỗ dựa vững chắc của đội tuyển và cả người hâm mộ.
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Với thủ quân Croatia, thất bại này có ý nghĩa đặc biệt vì đây nhiều khả năng là trận World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Từng dẫn dắt Croatia vào tới chung kết World Cup 2018 và giành hạng ba năm 2022 song lần này, anh và đồng đội đành dừng chân sớm.
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Ánh mắt, nụ cười của Modric trong ngày chia tay giải đấu khiến nhiều khán giả, người hâm mộ bóng đá xót xa, tiếc nuối.
Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs
Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.