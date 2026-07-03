Ronaldo khóc, Modric cười trong 'trận đấu vĩ đại bậc nhất World Cup'

Bình luận về trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia, cựu tuyển thủ Ghana Kevin-Prince Boateng cho rằng quyết định từ chối bàn thắng dành cho Croatia của trọng tài là minh chứng cho sự khắc nghiệt của bóng đá. Boateng cũng nhận định cuộc đối đầu này xứng đáng được ghi vào lịch sử như "một trong những trận đấu vĩ đại nhất của các kỳ World Cup". "Nó giống như hiệp đấu cuối của một trận tranh đai quyền anh thế giới, với đủ những cú đấm, những pha phản đòn và cảm xúc nghẹt thở", ông ví von. Trong khi đó, cựu tuyển thủ Australia Robbie Cornthwaite bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến Croatia bị loại theo kịch bản đầy nghiệt ngã, gọi đây là "một kết cục đau lòng" đối với đội bóng châu Âu.