Siêu xe Ferrari bị đám trẻ hàng xóm chọc phá, biến thành cầu trượt

Bị nhóm trẻ em nghịch phá, chiếc xe sang của người đàn ông Trung Quốc hư hại, tốn nhiều chi phí sửa chữa song chưa nhận được bồi thường thỏa đáng.

Nhóm trẻ em trèo lên xe Ferrari chơi đùa gây hư hỏng Anh Trương (Trung Quốc) phải bỏ ra nhiều chi phí sửa chữa chiếc xe sang sau khi phương tiện bị 4 bé trai nghịch ngợm làm hư hỏng.

Sự việc xảy ra tại thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) và được camera an ninh bên đường ghi lại.

Theo Sin Chew Daily News, những đứa trẻ đã trèo lên nóc và nắp capo chiếc xe khi không có người lớn giám sát. Một số trượt từ phần capo xuống, trong khi những đứa trẻ khác liên tục giẫm lên nóc xe, cầm theo các thanh gậy dài để vui chơi.

Chủ xe, họ Trương, đang đi công tác xa vào thời điểm vụ việc xảy ra. Chiếc xe được đỗ ở vị trí quen thuộc và anh chỉ phát hiện hư hại sau khi trở về nhà. Khi kiểm tra xe và phát hiện vết xước cùng hư hỏng ở nhiều vị trí, anh đã trình báo cảnh sát hôm 29/6.

Theo Elephant News, chiếc Ferrari được anh Trương mua năm 2020 với giá khoảng 3,6 triệu nhân dân tệ (gần 14 tỉ đồng ). Sau sự việc, phần nóc xe, vè chắn bùn, nắp ca-pô, cụm đèn hậu và kính đều xuất hiện vết trầy xước, cản xe bị nứt.

Do chi phí sơn lại và sửa chữa phụ tùng Ferrari rất đắt đỏ, chủ xe yêu cầu phụ huynh của những đứa trẻ bồi thường theo đúng chi phí sửa chữa thực tế. Sau đó, cảnh sát địa phương đã tổ chức hai buổi hòa giải giữa hai bên nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận về mức bồi thường.

Chiếc xe đắt tiền bị trầy xước nhiều nơi sau khi bị 4 bé trai biến thành cầu trượt. Ảnh: Sina.

Ban đầu, phụ huynh 4 bé trai chỉ đề nghị bồi thường vài trăm nhân dân tệ, sau đó nâng lên 5.000 nhân dân tệ (19,3 triệu đồng), song con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức chi phí sửa chữa chuyên nghiệp ước tính khoảng 29.000 nhân dân tệ (112 triệu đồng).

Chủ xe khẳng định anh không cố tình đòi mức bồi thường quá cao mà chỉ muốn chiếc xe được khôi phục về tình trạng ban đầu. Nếu hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận, anh cho hay sẽ khởi kiện dân sự để yêu cầu bồi thường theo quy định.

Anh Trương cũng cho rằng dù các em còn nhỏ, cha mẹ vẫn phải có trách nhiệm giám sát và hướng dẫn để sự hiếu động của trẻ không dẫn tới việc làm hư hại tài sản của người khác hoặc khiến chính các em gặp nguy hiểm khi trèo lên xe.

Sự việc cũng nhanh chóng gây chú ý sau khi đoạn video từ camera giám sát lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng phụ huynh không nên lấy lý do "trẻ con chưa hiểu chuyện" để né tránh trách nhiệm, mà cần nhìn thẳng vào vấn đề thiệt hại tài chính cũng như trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái.