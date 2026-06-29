Tạm giữ 2 người vụ cô gái bị lôi kéo, tát trước quán karaoke

Cơ quan công an tỉnh Ninh Bình đã tạm giữ hai người đàn ông liên quan vụ việc cô gái bị kéo tay, tát trước cửa quán karaoke, gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Cao Nam (sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố Kiện Khê, phường Châu Sơn) và Trần Quốc Đạt (sinh năm 1992, trú tại xã Tân Thanh) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo tài liệu điều tra, khoảng 22h30 ngày 13/6, anh L.V.L. (sinh năm 2000, trú tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe máy chở chị T.T.V. (sinh năm 1995, trú xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đến quán Karaoke Rich, thuộc địa bàn Tổ 2, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Tại khu vực trước cửa quán, khi chị V. đi qua thì bị Trần Cao Nam buông lời trêu ghẹo, lôi kéo. Khi chị V. phản ứng từ chối, Nam đã hành hung, tát vào mặt chị V.

Tiếp đó, khi thấy anh L. đang ngồi bấm điện thoại chờ phía ngoài xe, Nam nảy sinh nghi ngờ anh L. đang "gọi người đến giải quyết" nên đã tiến tới gây sự. Dù anh L. đã giải thích, Trần Cao Nam cùng Trần Quốc Đạt vẫn lao vào đánh, đấm vào vùng mặt và người anh L.

Công an tỉnh Ninh Bình đã tạm giữ hai đối tượng trong vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Hậu quả, anh L. bị thương tích gãy xương cánh mũi hai bên và rách da cẳng tay trái, phải bỏ chạy khỏi hiện trường và được đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, sự việc lan truyền trên mạng xã hội hôm 27/6, khi đoạn video trích từ camera an ninh ghi lại cảnh tượng được chia sẻ. Phần lớn bình luận đều lên án hành vi bạo lực, côn đồ của Trần Cao Nam và Trần Quốc Đạt.

Trao đổi với Tri Thức - Znews vào cùng ngày, Trung tá Bùi Duy Khánh, Trưởng công an phường Châu Sơn (Ninh Bình), cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đang tiến hành điều tra vụ việc.

Clip người đàn ông tát cô gái trước quán karaoke gây phẫn nộ Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ một cô gái bị hành hung trước quán karaoke R. tại phường Châu Sơn (Ninh Bình). Đoạn video ghi lại cảnh nạn nhân bị tát giữa nơi công cộng lan truyền trên mạng xã hội và gây bức xúc.