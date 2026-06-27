Công an vào cuộc vụ cô gái bị người đàn ông tát trước quán karaoke

Cô gái bước vào quán karaoke tại Ninh Bình bất ngờ bị người đàn ông tiến lại kéo tay, sau đó tát vào mặt khi cô phản kháng. Công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Clip người đàn ông tát cô gái trước quán karaoke gây phẫn nộ Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ một cô gái bị hành hung trước quán karaoke R. tại phường Châu Sơn (Ninh Bình). Đoạn video ghi lại cảnh nạn nhân bị tát giữa nơi công cộng lan truyền trên mạng xã hội và gây bức xúc.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 27/6, Trung tá Bùi Duy Khánh, Trưởng công an phường Châu Sơn (Ninh Bình), cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra vụ việc liên quan đến hành vi tác động vật lý cô gái trước quán karaoke R.

Trước đó, thanh niên tên L.S. chia sẻ trên mạng xã hội về sự cố gặp phải quán karaoke R. Khoảng 22h30 ngày 13/6, người này chở bạn đến quán hát. Vừa dừng xe trước cửa, bạn gái của L.S. tiến vào trong thì một người đàn ông mặc áo đen đứng gần đó bất ngờ lại gần. Người này dùng tay kéo mạnh cô gái về phía mình. Cô lập tức phản ứng và tỏ thái độ không đồng ý.

Chỉ ít giây sau, người đàn ông bất ngờ tát mạnh vào mặt bạn của L.S. Nhiều người có mặt chứng kiến sự việc liền chạy đến can ngăn. Tuy nhiên, người này vẫn tỏ thái độ hung hăng, liên tục lớn tiếng, thách thức và có ý định tiếp tục hành hung.

Có ý định bảo vệ bạn gái, L.S. kể bị người đàn ông này chửi bới, sau đó, nhóm thanh niên đưa ra vị trí khuất camera và tác động vật lý.

"Hậu quả tôi bị gãy mũi, rách cánh tay trái, đa chấn thương", L.S. cho hay.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Phần lớn ý kiến lên án hành vi đánh người, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.