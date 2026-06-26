Công an vào cuộc vụ cô gái bị tấn công, sàm sỡ trước cửa nhà lúc 3h

Trong lúc tìm chìa khóa mở cổng, T.M. (sinh năm 2002, Hà Nội) bị hai thanh niên lạ mặt tiếp cận, "xin đểu" rồi có hành vi tấn công khiến cô bị thương, hoảng loạn.

T.M. phải khâu 6 mũi ở miệng do vụ tấn công.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 26/6, chỉ huy công an phường Lĩnh Nam (Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh, điều tra thông tin cô gái bị tấn công trước cửa nhà khi đi làm về.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh tượng một cô gái bị hai thanh niên tấn công vào khoảng 3h sáng 25/6 trên địa bàn phường.

Khi cô gái dừng xe máy trước cửa nhà, tìm chìa khóa mở cổng, hai nam thanh niên chạy xe máy xuất hiện từ phía sau, tiếp cận, một trong hai cầm vật dài nhọn.

Sau khi một trong hai thanh niên tấn công cô gái, siết cổ từ phía sau, khiến cô gục xuống đường, cả hai lên xe bỏ đi. Ít giây sau, khi cô gái bắt đầu bò dậy được, hai thanh niên quay lại, tiếp tục khống chế, sàm sỡ, hành hung nạn nhân rồi tẩu thoát. Toàn bộ tình huống diễn ra trong khoảng 2 phút.

Hai thanh niên tấn công T.M. từ phía sau.

Anh Xuân Tùng, người đăng tải clip, cho biết nạn nhân là H.T.T.M. (sinh năm 2002), em gái anh. Vụ tấn công khiến cô phải khâu 6 mũi ở miệng và suýt gãy 1 chiếc răng.

"Em tôi kể 2 thanh niên đó tiếp cận, hỏi: 'Có tiền không, đưa đây', nhưng em ấy nói không có tiền mặt rồi bị tấn công như vậy", anh Tùng cho hay.

Ngay khi phát hiện, gia đình đã đưa T.M. đến bệnh viện kiểm tra thương tích và chữa trị. Hiện, sức khỏe nạn nhân tạm ổn định song tinh thần vẫn hoảng loạn, sợ hãi. Anh Tùng cũng nhanh chóng báo cáo công an khu vực.

"Hy vọng lực lượng chức năng sớm tìm được hai kẻ tấn công", anh Tùng bày tỏ.