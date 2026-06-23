Tài xế taxi 'đứng hình' vì câu nói của khách Tây sau cuốc xe

Khoảnh khắc du khách nước ngoài nói lời cảm ơn với tài xế ở Ninh Bình khiến nhiều người thích thú, hút triệu view trên mạng xã hội.

Tài xế kinh ngạc với câu nói của khách Tây sau cuốc xe Vị khách nước ngoài nói “cảm ơn bố” sau cuốc xe của anh Quang Anh - tài xế taxi ở Ninh Bình - khiến anh kinh ngạc và bật cười.

Khoảng 19h30 ngày 21/6, khi chở 4 du khách nước ngoài từ một nhà hàng ở phường Hoa Lư đến khu du lịch Hang Múa, anh Quang Anh (sinh năm 1997, sống tại Ninh Bình) có trải nghiệm hài hước.

Khi cuốc xe kết thúc, một vị khách bất ngờ nói bằng tiếng Việt "cảm ơn bố" trước khi xuống xe. Câu nói nhầm lẫn cùng phản ứng của tài xế được camera hành trình ghi lại, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, tài xế Quang Anh cho biết anh khá bất ngờ khi nghe vị khách nói câu này. "Thực ra ngay từ lúc bước lên xe, các bạn ấy đã nói câu đó rồi. Đến cuối chuyến đi, camera hành trình mới ghi được khoảnh khắc này", anh kể.

Anh Quang Anh cho biết khu vực anh sinh sống và làm việc đón rất nhiều khách quốc tế. Vì vậy, chuyện du khách học và sử dụng một vài câu tiếng Việt trong quá trình giao tiếp là điều khá phổ biến.

"Mỗi người thường được bạn bè hoặc người quen dạy những câu khác nhau. Trước đây tôi cũng từng gặp nhiều du khách nói tiếng Việt. Nhưng tôi chỉ đăng những câu nói vui, hài hước như vậy lên mạng", anh nói.

Khi đăng tải clip lên mạng, anh Quang Anh chỉ nghĩ đơn giản đó là khoảnh khắc giao lưu thoải mái với khách, không ngờ lại được chú ý. Anh cũng không kịp hỏi nhóm khách là người nước nào.

Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng bày tỏ sự thích thú trước màn giao tiếp hài hước giữa tài xế và du khách. "Xem mà cười theo luôn", "Chắc anh ấy muốn nói 'cảm ơn bro (người anh em)' nhưng lại nói nhầm như vậy", một số người bình luận.