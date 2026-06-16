Barron Trump khác lạ

Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bất ngờ xuất hiện tại sự kiện tối 14/6 sau nhiều tháng vắng bóng trước công chúng.

Hình ảnh khác lạ của Barron Trump. Ảnh: Jeff Bottari/Zuffa LLC.

Barron Trump nhanh chóng thu hút sự chú ý với diện mạo mới. Khác với kiểu tóc chải ngược gọn gàng thường thấy, chàng trai 20 tuổi để mái tóc dài và bồng hơn. Anh mặc áo khoác tối màu, không đeo cà vạt và vẫn nổi bật nhờ chiều cao vượt trội.

Trong các hình ảnh được ghi lại tại sự kiện UFC - đêm thi đấu võ thuật đối kháng được tổ chức đặc biệt tại Nhà Trắng, Barron ngồi phía sau Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump, cạnh vợ chồng anh trai Donald Trump Jr. và Bettina Anderson, theo The Daily Beast.

Nhiều thành viên khác của gia đình Trump cũng có mặt, gồm Eric Trump và vợ Lara Trump, Tiffany Trump cùng chồng Michael Boulos, cũng như cháu gái Kai Trump. Trước đó, Kai từng đồng hành cùng ông nội tại trận đấu thứ 3 của loạt chung kết NBA hồi đầu tháng.

Sự kiện còn có sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ như Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr.

Lần gần nhất Barron xuất hiện tại một sự kiện chính thức là vào tháng 2, khi anh cùng gia đình tham dự Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump. Khi đó, anh ngồi trong khán phòng cùng các anh chị em để theo dõi bài phát biểu kéo dài kỷ lục 108 phút của cha mình.

Con trai út của ông Trump hiện sống tại Washington D.C. sau khi chuyển sang cơ sở của Đại học New York (NYU) tại thủ đô để học năm thứ hai. Từ lâu, Barron được biết đến là người sống khá kín tiếng. Anh không sử dụng mạng xã hội, hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện lớn và giữ đời tư tránh xa sự chú ý của truyền thông.

Đầu năm nay, Barron cũng không tham dự buổi ra mắt bộ phim tài liệu của mẹ Melania Trump.

Barron Trump ngồi phía sau cha mẹ mình trong sự kiện tại Nhà Trắng hôm 14/6. Ảnh: Jeff Bottari/Zuffa LLC.

Bên cạnh việc học, Barron đang từng bước tham gia lĩnh vực kinh doanh. Anh là thành viên hội đồng quản trị của Sollos, thương hiệu đồ uống được thành lập bởi nhóm 4 người bạn tại Palm Beach.

Sản phẩm chủ lực của Sollos là trà thảo mộc pha sẵn từ lá yerba mate với hương vị dứa và dừa. Thương hiệu ra mắt vào cuối tháng 5, bán với giá 39 USD (hơn 1 triệu đồng) cho một thùng gồm 12 lon. Ngoài đồ uống, hãng còn kinh doanh các mặt hàng như túi đi biển giá 80 USD (khoảng 2,1 triệu đồng) và áo hoodie giá 95 USD (gần 2,5 triệu đồng)

Sự kiện UFC lần này được tổ chức trên khuôn viên Nhà Trắng nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ, đồng thời diễn ra đúng dịp sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Trump.

Do thời tiết không thuận lợi, chương trình bị hoãn một giờ so với kế hoạch ban đầu. Trước khi các trận đấu bắt đầu, Tổng thống Trump và Giám đốc điều hành UFC Dana White đã theo dõi màn trình diễn của đội bay Blue Angels thuộc Hải quân Mỹ và Thunderbirds thuộc Không quân Mỹ từ ban công Blue Room của Nhà Trắng.

Sau đó, họ di chuyển đến đấu trường UFC được dựng tạm thời trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng để tham dự sự kiện.