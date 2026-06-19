Thanh niên trong tuần ở trọ 1,5 triệu, cuối tuần về biệt thự 200 m2

Để thuận lợi cho việc học tập, Hưng thuê nhà ở ghép tại Hà Nội với người quen. Cuối tuần, nam sinh lại trở về căn nhà rộng 200 m2 của gia đình ở Ninh Bình.

Trong tuần ở trọ 1,5 triệu đồng, cuối tuần nam sinh về biệt thự 200 m² của gia đình Để thuận tiện học tập, Văn Hưng thuê chỗ ở ghép gần trường với chi phí 1,5 triệu đồng/tháng.

Mới đây, video ghi lại cuộc sống đối lập của một nam sinh viên nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong tuần, chàng trai sống tại phòng trọ có giá thuê chỉ 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Thế nhưng đến cuối tuần, cậu lại trở về nghỉ ngơi tại căn biệt thự khang trang của gia đình.

Sự tương phản này khiến nhiều người tò mò. Không ít bình luận cho rằng nam sinh đang xây dựng hình ảnh "tổng tài giả nghèo", trong khi một số khác nhận xét đây đơn giản là lựa chọn phù hợp với việc học tập và sinh hoạt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Văn Hưng (sinh năm 2007) cho biết hiện là sinh viên một trường quốc tế. Gia đình cậu sinh sống tại Ninh Bình (trước đây là Hà Nam) trong căn nhà rộng khoảng 200 m2 với 4 phòng ngủ.

Phòng trọ ở ghép cùng gia đình người quen của Hưng.

Sau khi lên đại học, việc di chuyển từ nhà đến trường trở nên bất tiện khi khoảng cách hơn 50 km. Vì vậy, Hưng quyết định ở gần trường để tiết kiệm thời gian đi lại và thuận lợi cho việc học.

Tuy nhiên, do mới bước vào năm nhất, gia đình không yên tâm khi để con trai sống một mình ở môi trường mới. Thay vì thuê phòng riêng, Hưng được bố mẹ sắp xếp ở cùng người quen tại Hà Nội. Chi phí thuê chỗ ở được tính 1,5 triệu đồng mỗi tháng vì ở ghép cùng các anh chị trong nhà.

"Trọ rẻ là vì tôi ở ghép thôi. Tôi mới năm nhất nên bố mẹ sợ lạ nước lạ cái, cho ở cùng người quen. Trong nhà có đầy đủ tủ lạnh, bếp núc và các đồ dùng sinh hoạt. Ngoài tiền thuê trọ, bố mẹ vẫn gửi đồ ăn từ quê lên và hỗ trợ tiền đi lại, sinh hoạt cá nhân", Hưng chia sẻ.

Nam sinh cho biết cuộc sống tại nơi ở hiện tại khá thoải mái, không thiếu thốn như nhiều người vẫn hình dung khi nghe đến mức thuê trọ 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Việc ở cùng người quen cũng giúp cậu nhanh chóng thích nghi với môi trường mới trong những năm đầu đại học.

Bên cạnh việc học, Hưng còn lựa chọn đi làm thêm tại một cửa hàng trà sữa. Công việc mang tính trải nghiệm nhiều hơn kiếm thu nhập. Mỗi giờ làm việc, cậu nhận được 18.000 đồng tiền công.

"Tôi đi làm thêm chủ yếu để trải nghiệm môi trường bên ngoài. Đơn giản là ở trọ đôi khi khá chán nên tôi muốn có thêm hoạt động để gặp gỡ mọi người và tích lũy kinh nghiệm", nam sinh nói.

Sau khi những hình ảnh về ngôi nhà của gia đình được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước không gian sống rộng rãi và khang trang. Tuy nhiên, Hưng cho rằng căn nhà của gia đình không quá đặc biệt.

Theo nam sinh, ngôi nhà tại Ninh Bình nhìn bề ngoài có thể gây ấn tượng nhưng thực tế khá bình thường so với nhiều gia đình khác trong khu vực. Hiện tại, cuộc sống của Hưng diễn ra khá đều đặn, trong tuần ở gần trường để học tập và làm thêm, cuối tuần trở về nhà nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình.

Cuối tuần, chàng trai lại về nghỉ ngơi trong căn biệt thự tiền tỷ của gia đình.