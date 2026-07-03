Trái bóng 'không biết nói dối' từ chối bàn thắng của Croatia thế nào?

Croatia làm tung lưới Bồ Đào Nha trong phút bù giờ, nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng sau khi tham khảo VAR và những công nghệ mới tại giải đấu năm nay.

Mateo Kovacic khóc nghẹn khi đội nhà bị loại ở World Cup. Ảnh: Reuters.

Quyết định việt vị sau khi VAR vào cuộc trong thời gian bù giờ - với pha chạm bóng của Igor Matanovic được xác nhận nhờ cảm biến gắn trong trái bóng - đã giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Croatia tưởng như đã làm nên điều kỳ diệu. Ở vòng 32 đội World Cup 2026, Josko Gvardiol ghi bàn gỡ hòa trong thời gian bù giờ, thắp lại hy vọng kéo trận đấu với Bồ Đào Nha vào hiệp phụ.

Tuy nhiên, sau khi VAR xem xét, bàn thắng đã bị hủy, qua đó ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha và khép lại hành trình World Cup đầy tiếc nuối của Croatia.

Điều đáng chú ý là lý do VAR có thể thay đổi quyết định: một vi mạch được gắn bên trong trái bóng thi đấu đã xác nhận tình huống việt vị, theo Yahoo Sport.

Tình huống trọng tài kiểm tra VAR và từ chối bàn thắng của Croatia. Ảnh: FIFA Media/X.

Xác định việt vị thế nào?

Trước bàn thắng, Ivan Perisic thực hiện đường chuyền dài vào vòng cấm để Mario Pasalic đón bóng. Sau một nhịp nảy, Gvardiol lao vào dứt điểm tung lưới. Tuy nhiên, từ các góc quay truyền hình, rất khó xác định liệu Igor Matanovic - người cũng có mặt trong vòng cấm - có chạm bóng trước khi bóng đến chân Pasalic hay không.

Đó là lúc công nghệ cảm biến trong trái bóng phát huy tác dụng. Cảm biến xác nhận Matanovic đã thực sự chạm bóng bằng một cú đánh đầu khẽ trước khi bóng đến vị trí của Pasalic. Chi tiết này khiến tình huống bị xác định là việt vị, bởi Pasalic vẫn đứng trên hàng phòng ngự khi Perisic chuyền bóng, nhưng lại ở thế việt vị vào thời điểm Matanovic chạm bóng.

adidas, hãng công bố việc tích hợp vi mạch vào bóng thi đấu từ tháng 10 năm ngoái, gọi công nghệ này là "Connected Ball Technology” (Công nghệ bóng kết nối). Vi mạch cảm biến chuyển động, có khả năng đo quán tính, được gắn trực tiếp vào một trong bốn tấm ghép của trái bóng thay vì treo ở tâm.

Phần còn lại của trái bóng được bổ sung các đối trọng để đảm bảo trọng lượng vẫn cân bằng, không ảnh hưởng đến quỹ đạo bay. Theo adidas, dữ liệu từ cảm biến được truyền tới tổ VAR theo thời gian thực. Nhờ đó, các trọng tài có thể xác định chính xác thời điểm cầu thủ chạm bóng (bao gồm cả các tình huống bóng chạm tay), tốc độ của cú chạm và nhiều thông số khác.

Các vi mạch hoạt động bằng pin, vì vậy bóng thi đấu phải được sạc trước mỗi ngày thi đấu. Sau mỗi lần sạc đầy, pin có thể hoạt động liên tục khoảng 6 giờ.

Tranh cãi

Quyết định từ chối bàn thắng gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều cổ động viên Croatia ném chai nhựa xuống sân để phản đối, khiến trận đấu phải tạm dừng vài phút trước khi có thể tiếp tục. Sau trận, nhiều cổ động viên thể hiện sự thất vọng trên mạng xã hội.

Tiền vệ Petar Sucic cho biết sau trận: "Trọng tài nói ông ấy không nhìn thấy cầu thủ của chúng tôi chạm bóng. Ông ấy nói trái bóng có cảm biến và đưa ra quyết định dựa trên điều đó. Nhưng tôi thật sự không hiểu. Rất khó để giải thích. Chúng tôi mong sẽ có ai đó giải thích rõ hơn, bởi theo những gì tôi thấy thì Matanovic không hề chạm bóng. Với tôi đó là một bàn thắng hợp lệ. Họ cần xem lại kỹ hơn vì trọng tài đưa ra quyết định chỉ trong một giây, trong khi đây là tình huống rất khó. Hôm nay may mắn đứng về phía họ".

Huấn luyện viên Zlatko Dalic cũng chỉ trích VAR trong buổi họp báo: "VAR giết chết cảm xúc. Nó giết chết tất cả những gì bạn đang trải qua rồi lại kéo bạn quay về điểm xuất phát. Thật không dễ để chấp nhận điều đó. Bóng đá cần sự công bằng và các quyết định chính xác, nhưng chúng ta đã đi quá xa với VAR".

Bồ Đào Nha vượt qua Croatia để đi tiếp vào vòng 1/8 World Cup. Ảnh: Reuters.

Ngược lại, cựu trợ lý trọng tài Ngoại hạng Anh Darren Cann đồng ý với quyết định của trọng tài. Ông giải thích trên BBC Sport: "Pasalic đã ở vị trí việt vị khi đồng đội thực hiện pha chạm bóng cuối cùng. Bóng chỉ bị hậu vệ đối phương làm đổi hướng chứ không phải là một pha chủ động chơi bóng, vì vậy lỗi việt vị vẫn được tính. Công nghệ trong trái bóng đã chứng minh 100% rằng Matanovic có chạm bóng bằng cú đánh đầu khẽ".

Ngay sau trận đấu, FIFA đã ra thông báo trên mạng xã hội X: "Theo dữ liệu do Công nghệ Connected Ball tích hợp trong trái bóng adidas Trionda - bóng thi đấu chính thức của FIFA World Cup - cung cấp, đã xác nhận Igor Matanovic của Croatia có tiếp xúc với bóng trong tình huống dẫn đến bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha. Điều này giúp trọng tài xác định chính xác lỗi việt vị và hủy bàn thắng. Các cảm biến IMU được đặt bên trong trái bóng Trionda có khả năng phát hiện ngay cả những pha chạm bóng rất nhỏ. Dữ liệu này được hiển thị trên truyền hình dưới dạng đồ họa 'nhịp tim', đồng thời cung cấp cho tổ trọng tài lượng thông tin chưa từng có để đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác".

Ở diễn biến trận đấu, Ivan Perisic mở tỷ số cho Croatia ở đầu hiệp hai. Cristiano Ronaldo sau đó từng đưa bóng vào lưới nhưng bị từ chối vì việt vị. Đến phút 76, Ronaldo gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền sau khi VAR phát hiện Renato Veiga bị phạm lỗi trong một tình huống phạt góc. Đây là bàn thắng thứ ba của siêu sao 41 tuổi tại World Cup 2026 và cũng là pha lập công đầu tiên của anh ở vòng đấu loại trực tiếp.

Ronaldo được thay ra ở phút 81 để nhường chỗ cho Ruben Neves. Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 94 khi tân binh của AC Milan, Goncalo Ramos, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha.

Đến phút 103, Gvardiol đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng bị VAR từ chối, qua đó giúp Bồ Đào Nha bảo toàn chiến thắng và giành vé vào vòng 16 đội gặp Tây Ban Nha tại Dallas vào ngày 6/7.

Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Croatia gục ngã trong nước mắt. Tiền vệ Mateo Kovacic không giấu nổi sự thất vọng và được đội trưởng Luka Modric an ủi. Ở tuổi 40, đây nhiều khả năng cũng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của huyền thoại Croatia, dù anh từ chối nói về tương lai. Một khoảnh khắc đầy xúc động cũng diễn ra khi Cristiano Ronaldo tiến đến ôm và động viên người đồng đội cũ tại Real Madrid là Modric.

Chỉ vài giờ trước ngày giỗ đầu của Diogo Jota, Ronaldo sau đó khoác chiếc áo đấu của người đồng đội quá cố, xúc động dẫn đầu các cầu thủ Bồ Đào Nha tiến đến khán đài tri ân người hâm mộ sau chiến thắng nghẹt thở.