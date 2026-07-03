Hình ảnh 'chất chơi' của cầu thủ Mỹ sau khi nhận thẻ đỏ World Cup

Bị truất quyền thi đấu ở World Cup 2026, Folarin Balogun vẫn gây chú ý khi đeo khuyên tai kim cương đắt giá và chủ động bắt tay tổ trọng tài sau trận.

Khuyên tai gây chú ý của Folarin Balogun.

Đôi khuyên tai kim cương đắt giá của tiền đạo Folarin Balogun trở thành tâm điểm chú ý sau chiến thắng 2-0 của tuyển Mỹ trước Bosnia và Herzegovina ở vòng 1/16 World Cup 2026. Dù vừa nhận thẻ đỏ gây tranh cãi, chân sút 25 tuổi vẫn xuất hiện với phong cách đầy tự tin, chủ động đến bắt tay tổ trọng tài sau trận.

Theo Tribuna, sau tiếng còi mãn cuộc, Balogun trở lại sân trong bộ trang phục khác với lúc thi đấu và đeo đôi khuyên tai kim cương nổi bật. Máy quay ghi lại cảnh anh trò chuyện với hậu vệ Sead Kolašinac trước khi tiến đến bắt tay và trao đổi vài lời với trọng tài Raphael Claus cùng các trợ lý.

Hành động này được nhiều người đánh giá là thể hiện sự tôn trọng dành cho tổ trọng tài, dù chính Balogun vừa bị truất quyền thi đấu trong một quyết định gây nhiều tranh cãi với người hâm mộ tuyển Mỹ.

Tribuna nhận định đôi khuyên tai của Balogun nhiều khả năng thuộc kiểu diamond solitaire stud (khuyên tai đính một viên kim cương) - mẫu phụ kiện được nhiều ngôi sao bóng đá ưa chuộng. Dù không xác định được thương hiệu cụ thể, những thiết kế tương tự thường có giá từ 3.000- 8.000 USD (khoảng 78-208 triệu đồng).

Bên cạnh hình ảnh "chất chơi" sau trận, Balogun cũng trải qua những phút thi đấu đầy cảm xúc. Tiền đạo của tuyển Mỹ sớm đưa được bóng vào lưới đối thủ nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Đến phút 39, anh vẫn kịp ghi bàn mở tỷ số với pha dứt điểm chuẩn xác.

Folarin Balogun trò chuyện với hậu vệ Sead Kolašinac trước khi tiến đến bắt tay và trao đổi.

Sau khi lập công, Balogun thực hiện màn ăn mừng "Silencer" nổi tiếng của siêu sao bóng rổ LeBron James. Chính LeBron sau đó cũng đăng trên mạng xã hội để chúc mừng tiền đạo tuyển Mỹ với dòng trạng thái: "Một bàn thắng tuyệt vời, chàng trai trẻ!".

Tuy nhiên, đầu hiệp hai, Balogun trở thành tâm điểm theo cách không mong muốn. Trong pha tranh chấp với hậu vệ Tarik Muharemović, anh vô tình giẫm vào mắt cá đối phương. Ban đầu, trọng tài Raphael Claus không rút thẻ, nhưng sau khi xem lại VAR đã đổi quyết định thành thẻ đỏ trực tiếp.

Chiếc thẻ đỏ khiến Balogun bị treo giò ở trận đấu vòng 1/8 gặp tuyển Bỉ. Dẫu vậy, tuyển Mỹ vẫn bảo toàn lợi thế và giành chiến thắng 2-0 nhờ bàn ấn định tỷ số của Malik Tillman.

Sau trận, đội trưởng Christian Pulisic lên tiếng bảo vệ đồng đội: "Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi rất tốt và không đáng phải nhận thẻ đỏ. Tôi chưa xem lại tình huống nhưng thật đáng tiếc. Điều quan trọng là cả đội đã chiến đấu, ghi thêm bàn và phòng ngự tuyệt vời để giành chiến thắng".

Chiến thắng trước Bosnia và Herzegovina giúp tuyển Mỹ giành vé vào tứ kết World Cup 2026, nhưng họ sẽ phải đối đầu tuyển Bỉ mà không có Balogun vì án treo giò.