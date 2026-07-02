Messi gây sốt khi kiểm tra an ninh

Messi bật cười thoải mái với đồng đội tuyển Argentina trong lúc kiểm tra an ninh tại sân bay ở Miami (Mỹ) khiến người hâm mộ chú ý.

Khoảnh khắc gây sốt của Messi khi kiểm tra an ninh Ngôi sao Argentina khiến người hâm mộ thích thú khi liên tục mỉm cười trong lúc được kiểm tra an ninh tại sân bay ở Miami.

Ngày 2/7, mạng xã hội X lan truyền clip Messi cùng đội tuyển Argentina ra sân bay để chuyển sang Miami (Mỹ) để chuẩn bị cho trận đối đầu với Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Người hâm mộ đổ dồn sự chú ý vào Messi khi tiền đạo ngôi sao liên tục bật cười thoải mái trong lúc được đội ngũ an ninh sân bay kiểm tra.

Nhà đương kim vô địch thế giới đã đến Miami, nơi diễn ra trận đấu, và được đón tiếp bằng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt ngay khi hạ cánh, tờ Tribuna đưa tin.

Toàn bộ đội tuyển đều phải trải qua các quy trình nghiêm ngặt, bao gồm cả kiểm tra bằng máy dò kim loại. Messi - ngôi sao từng 8 lần giành Quả bóng vàng và đang chơi cho CLB Inter Miami - cũng không nhận được bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào, anh trải qua quy trình tương tự như các thành viên còn lại của đội.

Khoảnh khắc "Messi cũng không phải ngoại lệ" gây sốt.

Trong video, Messi giao đồ đạc của mình cho nhân viên an ninh rồi đứng sang một bên. Trong lúc chờ đợi, anh liên tục nở nụ cười và nói điều gì đó vui vẻ với đồng đội xung quanh.

Vài phút sau, Messi nhận lại đồ đạc, sau khi một nhân viên an ninh cẩn thận đóng gói mọi thứ vào vali rồi giao lại cho anh.

Khi clip viral, những người hâm mộ bày tỏ thích thú xen lẫn tò mò khi thấy "Goat" liên tục cười trong lúc kiểm tra. "Hình như anh ấy cười vì đồng đội bị giữ lại đồ đạc", "Có thể thấy tâm lý của Messi đang rất thoải mái trước trận knock-out", "Sao một ngôi sao vĩ đại lại có thể trông gần gũi, dễ thương vậy nhỉ?", "Khi bạn là Messi thì cũng phải từ từ", là một số bình luận của dân mạng.

Các thủ tục nghiêm ngặt là một phần của biện pháp an ninh tăng cường được áp dụng cho Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026. Do lo ngại về các mối đe dọa khủng bố tiềm tàng, tất cả hành khách đến các thành phố đăng cai ở Mỹ đều được kiểm tra ngay sau khi hạ cánh.

Mọi đội bóng tham gia các trận đấu tại Mỹ đều đã trải qua quy trình tương tự trong suốt giải đấu, chỉ riêng đội bóng La Albiceleste mới trải qua điều này gần đây.

Nhà đương kim vô địch sẽ có cuộc đối đầu với Cape Verde vào ngày 4/7 trên sân Hard Rock ở Miami Gardens. Theo Diario AS, đây giống như sự "trở về nhà" đối với Messi.

Trước thềm trận đấu lịch sử, Tổng thống Cape Verde José Maria Neves cho biết đại diện châu Phi sẽ dành tặng món quà đặc biệt đến Messi. Đó là chiếc áo của đội tuyển nước này, in số 10 và tên của tiền đạo 39 tuổi.

"Chúng tôi sẽ trao tặng Messi chiếc áo của đội tuyển quốc gia Cape Verde, số áo và tên của anh ấy để vinh danh một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới", nhà lãnh đạo quốc gia châu Phi khẳng định.

Nhà lãnh đạo Cape Verde mô tả đội trưởng Argentina là biểu tượng của sự xuất sắc và hoàn hảo, đồng thời cho rằng anh đại diện cho những giá trị đẹp nhất mà bóng đá mang lại.