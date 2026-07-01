Cái ôm gây xúc động trong trận Pháp - Thụy Điển

Kylian Mbappe tiếp tục ghi bàn cho tuyển Pháp. Khoảnh khắc gây chú ý đến sau bàn mở tỷ số, khi anh chạy thẳng đến ôm HLV Didier Deschamps để chia sẻ niềm vui.

Khoảnh khắc Mbappe chạy thẳng đến ôm HLV Didier Deschamps sau khi ghi bàn.

Rạng sáng 1/7, tuyển Pháp đánh bại Thụy Điển 3-0, qua đó giành vé vào vòng 1/8 FIFA World Cup.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, tuyển Pháp cuối cùng cũng khai thông thế bế tắc ở phút 45. Trước đó, Mbappe từng đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Anh cũng có một cú sút trúng cột dọc, trong khi Michael Olise thực hiện pha ngả người móc bóng đẹp mắt đưa bóng dội cột, còn Ousmane Dembele đá bồi đi chệch khung thành.

Đến cuối hiệp một, Mbappe thực hiện cú đá hiểm hóc mở tỷ số cho tuyển Pháp. Ngay sau khi ghi bàn thắng thứ 61 trong màu áo đội tuyển quốc gia, tiền đạo của Real Madrid lập tức chạy đến ôm HLV Didier Deschamps. Các cầu thủ Pháp sau đó cũng chạy đến chia vui cùng vị chiến lược gia 57 tuổi.

HLV Deschamps vừa trở lại băng ghế chỉ đạo sau khi vắng mặt ở lượt trận cuối vòng bảng gặp Na Uy vì mẹ ông qua đời, theo football360.

Bình luận viên Peter Drury cho rằng Mbappe sau khi ghi bàn đã nghĩ ngay đến HLV trưởng. Theo ông, khoảnh khắc ấy đã mang lại nụ cười cho Deschamps sau biến cố lớn của gia đình.

Cựu danh thủ Alan Smith cũng nhận xét không phải đội bóng nào cũng có sự gắn bó với HLV như tuyển Pháp. Ông cho rằng đây là một khoảnh khắc rất đẹp và giàu cảm xúc.

Hình ảnh đẹp của Kylian Mbappe. Ảnh: SBS.

Đầu hiệp hai, Thụy Điển có cơ hội rất tốt để gỡ hòa nhưng Elliot Stroud lại dứt điểm vọt xà.

Phút 52, tuyển Pháp nhân đôi cách biệt. Michael Olise đi bóng vượt qua hàng thủ Thụy Điển rồi chuyền thuận lợi để Bradley Barcola băng xuống dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0.

Đến cuối trận, Mbappe hoàn tất cú đúp sau pha phối hợp đẹp mắt với Michael Olise trước khi tung cú lốp bóng tinh tế, ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Pháp.

Với hai bàn thắng này, Mbappe đã có 6 pha lập công tại World Cup năm nay, cân bằng thành tích với Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới. Anh cũng nâng tổng số bàn thắng ở các kỳ World Cup lên 18, chỉ còn kém Messi đúng một bàn.

Đồng thời, tiền đạo người Pháp trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử các trận đấu loại trực tiếp World Cup với 10 bàn, vượt qua hai huyền thoại Leonidas và Ronaldo Nazario.

Chiến thắng 3-0 giúp tuyển Pháp giành vé vào vòng 1/8, nơi họ sẽ gặp Paraguay.