Danh tính chàng trai gục ngã giữa vòng vây cổ động viên Pháp

Ngồi một mình giữa hàng nghìn cổ động viên tuyển Pháp, một YouTuber Thụy Điển gây sốt với biểu cảm thất thần khi đội nhà bị thủng lưới.

Cổ động viên Thụy Điển "chết lặng" giữa rừng fan Pháp Biểu cảm khó đỡ của một cổ động viên Thụy Điển trên khán đài giữa vòng vây của người hâm mộ tuyển Pháp.

Trận đấu giữa Pháp và Thụy Điển tại vòng 32 đội World Cup 2026 khép lại với chiến thắng 3-0 thuộc về "Những chú gà trống Gô-loa", giúp đội bóng của Didier Deschamps chính thức giành vé vào vòng 16 đội.

Tuy nhiên, bên cạnh diễn biến trên sân cỏ, một đoạn clip ghi lại phản ứng trái ngược của các cổ động viên trên khán đài sân New York New Jersey đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Tâm điểm là một chàng trai nhuộm tóc vàng, sơn cờ Thụy Điển trên mặt cực kì nổi bật trên khán đài giữa vòng vây của cổ động viên đội tuyển Pháp. Khoảnh khắc Mbappe ghi bàn mở tỷ số ở phút 45, anh chàng này "đóng băng" tại chỗ, khuôn mặt thất thần, sau đó gục đầu xuống bất lực.

Xung quanh, những cổ động viên mặc áo tuyển Pháp hò hét ăn mừng một cách cuồng nhiệt, thậm chí ghé sát mặt anh và gào to cái tên "Mbappe".

Được biết, chàng trai tên thật là Marlon Lundgren Garcia thường được biết đến với cái tên Marlon, là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng người Thụy Điển, sở hữu kênh YouTube với khoảng 2,5 triệu người đăng ký. Những người "trêu tức" anh chính là nhóm bạn đi cùng trong buổi stream thu hút hàng chục nghìn người xem.

Marlon Lundgren Garcia - YouTuber người Thụy Điển với biểu cảm "đóng băng" hài hước tại World Cup 2026. Ảnh : @marlon3lg/Instagram.

Trong đó, người nhiệt tình trêu chọc nhất là JasonTheWeen, tên thật là Jason Nguyễn, một nhà sáng tạo nội dung người Mỹ gốc Việt sở hữu trang Instagram cá nhân với khoảng 1,7 triệu người theo dõi. Chính anh là người liên tục chĩa máy quay vào mặt Marlon và hò hét ăn mừng nhiệt tình nhất.

Dù biết đây là buổi livestream có chủ đích, biểu cảm chân thật của Marlon vẫn khiến người xem vừa thương vừa buồn cười.

Với Thụy Điển, thất bại tại vòng 32 đội kỳ World Cup 2026 là một kết quả đáng thất vọng. Trước đó, đội bóng Bắc Âu này đã không vượt qua được vòng loại để góp mặt tại World Cup 2022.

Thành tích tốt nhất của Thụy Điển tại sân chơi thế giới là vị trí á quân (năm 1958) và hạng ba (năm 1950, 1994). Tại kỳ World Cup năm nay, dù sở hữu những chân sút đáng chú ý như Viktor Gyökeres và Alexander Isak, đội bóng xứ Viking vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước một tuyển Pháp đang thi đấu thăng hoa.