Endrick 'trộm' kẹo của HLV Ancelotti, chia cho Neymar gây cười

Tiền đạo Endrick bị ghi lại cảnh lấy gói kẹo cao su của HLV Carlo Ancelotti rồi phát cho các đồng đội trong trận Brazil gặp Nhật Bản. Video thu hút hơn 2,7 triệu lượt xem trên X.

Clip Endrick 'trộm' kẹo cao su của Ancelotti Đoạn video ghi lại cảnh Endrick lấy gói kẹo cao su của HLV Carlo Ancelotti trong trận Brazil đấu với Nhật Bản để phát cho đồng đội thu hút hơn 2,7 triệu lượt xem trên X.

Một khoảnh khắc hài hước bên ngoài đường biên trong trận Brazil thắng Nhật Bản 2-1 ở vòng 1/16 World Cup 2026 đang gây sốt trên mạng xã hội.

Trong đoạn video do một cổ động viên chia sẻ ngày 30/6, Endrick tiến đến khu vực ban huấn luyện khi trận đấu đang diễn ra. Tiền đạo 19 tuổi nhanh tay lấy gói kẹo cao su của HLV Carlo Ancelotti.

Sau khi "lấy trộm" thành công, chân sút của Real Madrid lần lượt phát kẹo cho các đồng đội đang ngồi trên băng ghế dự bị. Nhiều cầu thủ vui vẻ nhận lấy. Không khí trở nên rộn ràng với những tràng cười liên tiếp.

Neymar cũng không giấu được sự thích thú. Tiền đạo kỳ cựu bật cười khi chứng kiến màn nghịch ngợm của đàn em. Biểu cảm của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

HLV Carlo Ancelotti trong trận Brazil đối đầu với Nhật Bản. Ảnh: Phil Noble/Reuters.

HLV Carlo Ancelotti từ lâu được người hâm mộ biết đến với thói quen nhai kẹo cao su khi chỉ đạo ngoài đường biên. Trong chương trình Universo Valdano trên Movistar+, Ancelotti tiết lộ ông dùng kẹo cao su để giảm căng thẳng trong các trận đấu, đặc biệt là khi quyết định bỏ thuốc lá nhiều năm trước. Hình ảnh này đã theo ông từ thời còn dẫn dắt AC Milan, Chelsea, Real Madrid cho đến khi tiếp quản tuyển Brazil. Năm 2015, có trận ông nhai tới 13-14 miếng kẹo cao su.

Đoạn video được chia sẻ trên nền tảng X và nhanh chóng lan truyền. Clip hiện đạt hơn 2,7 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác. Phần lớn bình luận đều thích thú với sự tinh nghịch của Endrick.

Brazil giành chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản để giành quyền vào tứ kết World Cup 2026. Bên cạnh hai bàn thắng của Casemiro và Gabriel Martinelli, khoảnh khắc của Endrick cũng trở thành một trong những hình ảnh được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu.