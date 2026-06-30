YouTuber Đức vừa đến Mỹ, 'ngã ngửa' vì đội nhà bị loại khỏi World Cup

Đặt vé sang Mỹ cổ vũ tuyển Đức, YouTuber Fiago biết tin đội nhà để thua trước Paraguay ở vòng 1/16 khi vừa đáp xuống sân bay tại New York.

Fiago tràn đầy sự lạc quan bắt đầu chuyến hành trình sang Mỹ cổ vũ đội tuyển Đức.

Người hâm mộ bóng đá thế giới vừa chứng kiến một trong những cú sốc lớn nhất tại World Cup 2026 khi đội tuyển Đức bị Paraguay loại từ vòng 32 đội trên chấm luân lưu nghiệt ngã. Giữa nỗi buồn của các cổ động viên "Cỗ xe tăng", câu chuyện của một nhà sáng tạo nội dung người Đức trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Người đó là Fiago, tên thật Finn Paolo Agostinelli, sở hữu kênh YouTube với khoảng 850.000 người theo dõi.

Mọi chuyện bắt đầu khi Fiago hào hứng chia sẻ bức ảnh selfie rạng rỡ trên chuyến bay sang New York (Mỹ) để bắt đầu hành trình cổ vũ cho đội tuyển Đức tại World Cup 2026. Thời gian bay của nam YouTuber trùng với thời điểm diễn ra trận đấu loại trực tiếp giữa tuyển Đức và Paraguay, mà anh tin rằng "Cỗ xe tăng" sẽ thắng.

Do Internet trên máy bay hạn chế, Fiago không thể xem trực tiếp trận đấu. Giữa Bắc Đại Tây Dương, nguồn cập nhật tình hình duy nhất của anh là những dòng tin nhắn nhảy liên tục từ nhóm chat của hội bạn thân dưới mặt đất. Anh đã trải qua những giờ phút căng thẳng tột độ khi biết đội nhà bị đối thủ cầm hòa và bị kéo vào loạt đấu penalty cân não.

Tình tiết trớ trêu nhất chuyến đi xảy ra khi máy bay đi qua không phận Boston và gặp hiện tượng rung lắc nhẹ.

Ngay sau khi nhận được tin trung vệ Jonathan Tah đã sút hỏng quả quyết định ở loạt luân lưu thứ 6 tiễn tuyển Đức về nước, Fiago lập tức chia sẻ đầy mỉa mai trên trang cá nhân: "Cơ trưởng vừa thông báo máy bay bị rung lắc nhẹ là do quả bóng từ cú sút penalty của Jonathan Tah bay trúng". Dòng trạng thái đầy bất lực này nhanh chóng nhận được hàng lượt thích và bình luận đến từ cộng đồng mạng.

Vừa đáp chuyến bay đến New York, nam YouTuber người Đức nhận ngay "gáo nước lạnh" khi tuyển Đức bị loại khỏi World Cup 2026.

Vừa bước chân xuống sân bay New York và hoàn tất thủ tục nhập cảnh, Fiago nhận được thông báo về thất bại chung cuộc 3-4 trên chấm luân lưu của đội nhà. Ngay lập tức nam YouTuber đăng tải hình ảnh check-in tại sân bay: "Không thể tin nổi tôi vừa đến Mỹ đúng khoảnh khắc Đức bị loại".

Dù thất vọng với màn trình diễn của Đức, Fiago khẳng định sẽ không để nỗi buồn ảnh hưởng đến chuyến đi của mình.

Thay vào đó, anh sẽ tập trung vào mục tiêu khám phá văn hóa, thưởng thức ẩm thực và tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời tại đây. Nam YouTuber cũng không quên kêu gọi những người theo dõi gợi ý cho mình các địa điểm ăn chơi đáng thử tại New York.

Tuy nhiên, với tư cách là một cổ động viên cuồng nhiệt, Fiago vẫn không giấu nổi sự giận dữ khi đăng dòng trạng thái yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Đức phải hoàn trả hàng ngàn euro tiền vé và chi phí di chuyển cho những người hâm mộ lặn lội đường xa sang Mỹ. Anh chàng cũng nhanh chóng tuyên bố sẽ tạm thời chuyển sang cổ vũ cho các cầu thủ Thụy Sĩ trong những ngày tới để gỡ gạc lại chuyến đi tốn kém này.