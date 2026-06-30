Danh tính CĐV Nhật Bản gào thét giữa vòng vây fan Brazil

Tuy nhiên, không lâu sau, một chi tiết trong đoạn phát sóng khiến nhiều người nghi ngờ màn phản ứng này có thể đã được chuẩn bị từ trước. Trước khi máy quay ghi lại cảnh Gamix gào thét, anh được nhìn thấy đang mỉm cười, đưa điện thoại cho một cổ động viên Brazil đứng phía trước. Người CĐV Brazil này cầm điện thoại theo chiều ngang, giống như đang giúp Gamix ghi lại phản ứng của mình.