Danh tính CĐV Nhật Bản gào thét giữa vòng vây fan Brazil

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Rạng sáng 30/6, đội tuyển Brazil đánh bại Nhật Bản với tỷ số 2-1 ở vòng 1/16 World Cup 2026. Sau tiếng còi mãn cuộc, máy quay truyền hình ghi lại nhiều khoảnh khắc thất vọng của các cổ động viên Nhật Bản trên khán đài. Trong đó, màn gào thét đầy cảm xúc của một người hâm mộ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
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Đoạn video cho thấy người đàn ông mặc áo đấu tuyển Nhật Bản, nhuộm tóc màu xanh và đứng giữa khu vực đông đảo cổ động viên Brazil. Anh nhắm mắt, ngẩng mặt lên trời rồi hét lớn trong đau đớn. Ngay sau đó, người này tức giận cởi chiếc áo khoác bên ngoài có kiểu dáng giống kimono.
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Danh tính nhân vật cũng nhanh chóng được cộng đồng mạng tìm ra. Anh là Gamix - streamer và nhà sáng tạo nội dung khá nổi tiếng tại Nhật Bản. Tài khoản Instagram của anh hiện có khoảng 250.000 người theo dõi, trong khi kênh YouTube vượt mốc 1 triệu người đăng ký.
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Video sau đó được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người xem cho rằng đây là minh chứng cho tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người hâm mộ Nhật Bản. Hình ảnh của Gamix cũng nhanh chóng trở thành cảm hứng cho hàng loạt ảnh chế và bài đăng hài hước. Ảnh: _wiictoriia_/Thread.
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Tuy nhiên, không lâu sau, một chi tiết trong đoạn phát sóng khiến nhiều người nghi ngờ màn phản ứng này có thể đã được chuẩn bị từ trước. Trước khi máy quay ghi lại cảnh Gamix gào thét, anh được nhìn thấy đang mỉm cười, đưa điện thoại cho một cổ động viên Brazil đứng phía trước. Người CĐV Brazil này cầm điện thoại theo chiều ngang, giống như đang giúp Gamix ghi lại phản ứng của mình.
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Phát hiện này lập tức gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Gamix chỉ đang tạo nội dung để thu hút lượt xem, trong khi số khác nhận xét màn thể hiện của anh khá gượng gạo và giống như đang diễn trước ống kính.
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Gamix (18 tuổi ) được nhiều bạn trẻ Nhật Bản biết đến nhờ các video vlog và những thử thách ngắn. Trong trận đấu giữa Nhật Bản và Brazil, Gamix cũng phát trực tiếp để chia sẻ cảm xúc cùng người hâm mộ. Trong buổi livestream, anh xin lỗi khán giả vì chất lượng hình ảnh không như mong muốn. Đến giờ nghỉ giữa hai hiệp, Gamix giải thích rằng kết nối Wi-Fi tại sân vận động kém hơn nhiều so với dự đoán.
Theo nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt, trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay phải đối mặt với một loại áp lực mà các thế hệ trước không hề biết đến: áp lực từ những lượt thích, bình luận và sự so sánh không hồi kết trên mạng xã hội. Điều này tạo ra một vòng xoáy độc hại, nơi lòng tự trọng bị gắn chặt với những con số ảo thay vì giá trị thực tế.