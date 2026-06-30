Ảnh chưa từng công bố của Messi năm 18 tuổi

"Chiều hôm đó, trước khi chúng tôi trở lại quay phim, tôi đã nói một câu đùa mà cuối cùng lại trở thành một thỏa thuận: 'Vào ngày cậu vô địch World Cup, tôi sẽ nói với mọi người rằng tớ đã mua cho cậu một cái xúc xích'. Cậu ấy cười, nhìn tôi với vẻ ngại ngùng thường thấy, rồi nói: 'Cứ tự nhiên'", Martin nhớ lại cuộc trò chuyện với Messi. Gần 20 năm sau, Messi đã chinh phục danh hiệu lớn nhất của bóng đá thế giới tại FIFA World Cup 2022, đưa tuyển Argentina lên ngôi vô địch. Khi tiền đạo 39 tuổi một lần nữa dẫn dắt La Albiceleste ở World Cup 2026, Martin đã giữ lời hứa hẹn và kể về kỷ niệm lúc đó.