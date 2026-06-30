Ảnh chưa từng công bố của Messi năm 18 tuổi

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Mới đây, nhiếp ảnh gia Nicolas Ferrario Martin khiến cộng đồng người hâm mộ bất ngờ khi lần đầu công bố những bức ảnh về Messi năm 18 tuổi trên blog cá nhân. Đó là những bức hình ông chụp ngôi sao Argentina cho một chiến dịch quảng cáo của MasterCard vào năm 2005, trước thềm World Cup 2006. Trong buổi chụp hình đó, Martin đã mua cho Messi chiếc xúc xích bằng tiền của mình và luôn nhớ đến câu chuyện ấy như một kỷ niệm đặc biệt.
"Chiều hôm đó, trước khi chúng tôi trở lại quay phim, tôi đã nói một câu đùa mà cuối cùng lại trở thành một thỏa thuận: 'Vào ngày cậu vô địch World Cup, tôi sẽ nói với mọi người rằng tớ đã mua cho cậu một cái xúc xích'. Cậu ấy cười, nhìn tôi với vẻ ngại ngùng thường thấy, rồi nói: 'Cứ tự nhiên'", Martin nhớ lại cuộc trò chuyện với Messi. Gần 20 năm sau, Messi đã chinh phục danh hiệu lớn nhất của bóng đá thế giới tại FIFA World Cup 2022, đưa tuyển Argentina lên ngôi vô địch. Khi tiền đạo 39 tuổi một lần nữa dẫn dắt La Albiceleste ở World Cup 2026, Martin đã giữ lời hứa hẹn và kể về kỷ niệm lúc đó.
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Martin mô tả Lionel Messi khi đó vừa giành chức vô địch World Cup U20, hoàn toàn áp đảo đối thủ, nhưng ở Barcelona, cậu vẫn mặc áo số 30 và chỉ được ra sân 10 phút mỗi trận. "Cậu mới 18 tuổi và thậm chí còn chưa chắc suất tham dự World Cup. Việc đặt cược vào cậu là sự kết hợp hoàn hảo giữa trực giác và ngân sách. Nếu thành công, thì tuyệt vời. Nếu không, thì đó sẽ là một quảng cáo mà một ngày nào đó chúng ta sẽ nhớ đến như một thử nghiệm kỳ lạ với một cậu bé thuận chân trái, người dường như sinh ra để làm nên điều vĩ đại", ông viết.
Nhóm của Martin đã liên hệ qua số điện thoại ghi trên tờ khăn ăn được lan truyền và được cha của Messi đồng ý gặp. Khi nhóm của Martin đưa hợp đồng, Messi đã đọc nó. "Cậu ấy hỏi những câu hỏi hiển nhiên: bao nhiêu tiền, khi nào, bằng cách nào? Chúng tôi nói với sự thật, rằng chúng tôi không có nhiều tiền vì Tevez (tiền đạo vĩ đại của Argentina) đã lấy hết rồi. Và rằng chúng tôi sẽ quay phim với một ê-kíp nhỏ và dành tất cả số tiền còn lại để trả thù lao cho Leo". Messi và cha của anh đã đồng ý với các thỏa thuận.
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Khi đến thăm nhà cầu thủ, Martin ấn tượng khi Messi xuất hiện hoàn toàn không bị gò bó, theo đúng nghĩa đen. Dây giày của anh lỏng lẻo, tóc ướt, da ướt đẫm mồ hôi vì ăn thịt nướng.
"Tôi chắc chắn 5 phút trước đó cậu ấy còn cởi trần, xịt nước lên người để giải nhiệt. Anh ấy chào chúng tôi như một người cháu nhút nhát bất ngờ xuất hiện trong một buổi họp mặt gia đình. Cậu ấy mặc áo đấu của đội tuyển Argentina, quần short AFA và một đôi giày Nike mà hầu như không ai còn nhớ nữa", Martin kể. Họ đã chọn Đài tưởng niệm quốc gia làm địa điểm quay hình.
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Trước khi rời đi sau buổi ghi hình, Messi lục lọi trong túi quần áo và lấy ra một vài thứ. Anh đã ký tặng Martin một chiếc áo Barcelona có số 30 ở phía sau và một lá cờ Argentina mà Martin mang theo phòng trường hợp cần dùng đến trong quá trình quay phim. Nhưng Martin đã mang tặng tất cả. Những thứ duy nhất ông giữ lại là những bức ảnh từ ngày hôm đó và các đĩa DVD.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.