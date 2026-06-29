CĐV Hàn giận dữ đòi 'xử' HLV Hong Myung-bo, cảnh sát vào cuộc gắt gao

Khi lời đe dọa nhằm vào HLV Hong tràn lan trên mạng, cảnh sát Hàn Quốc thắt chặt an ninh tại sân bay quốc tế Incheon để đề phòng tình huống bạo lực phát sinh khi đội tuyển về nước.

Cổ động viên Hàn Quốc vò đầu, bứt tóc vì giận dữ Thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà tại World Cup 2026, nam cổ động viên Hàn Quốc không giấu nổi sự giận dữ khi livestream trên trang cá nhân.

Ngay sau khi đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc chính thức bị loại khỏi vòng bảng World Cup 2026, làn sóng giận dữ hướng về HLV trưởng Hong Myung-bo dâng cao dữ dội. Cửa hàng tiện lợi, nhà hàng đồng loạt dán biển "cấm cửa" chiến lược gia này, thậm chí trên mạng xã hội đã xuất hiện những lời đe dọa nghiêm trọng.

Làn sóng "tẩy chay" dâng cao

Sau khi các trận đấu cuối cùng của các bảng J, K, L kết thúc vào ngày 28/6, tuyển Hàn Quốc đã rơi xuống vị trí thứ 10 trong số 12 đội đứng thứ ba tại các bảng đấu. Việc không thể chen chân vào top 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất để giành vé vào vòng 32 đội đã khiến chiếc vé đi tiếp của xứ sở kim chi chính thức khép lại.

Ngay lập tức, làn sóng chỉ trích nhắm vào HLV Hong Myung-bo bùng nổ mạnh mẽ. Trên mạng xã hội, các bức ảnh chụp biển hiệu "Cấm HLV Hong Myung-bo" tại nhiều nhà hàng, quán cà phê đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

CĐV Hàn thất vọng khi đội nhà để thua Nam Phi.

Tại một quán nhậu Hàn Quốc ở Hogye-dong (Dongan-gu, thành phố Anyang, tỉnh Gyeonggi), chủ quán đã treo tấm biển vẽ hình quả bóng kèm dòng chữ: "Cấm Hong Myung-bo vào cửa!".

Một nhà hàng thịt nướng ở Gimje (tỉnh Jeonbuk) cũng đăng tải hình ảnh thông báo: "Kiên quyết từ chối phục vụ Huấn luyện viên trưởng ĐTQG Hong Myung-bo".

Trước đó vào ngày 26/6, ngay sau trận thua Nam Phi, hình ảnh một cửa hàng tiện lợi dán biển cấm cửa tương tự cũng đã gây bão mạng. Chưa rõ hình ảnh này do cửa hàng dán hay là khách tự treo và chụp đăng lên mạng.

Cảnh sát vào cuộc

Đáng chú ý, phản ứng tiêu cực không dừng lại ở việc tẩy chay. Ngày 28/6, một bài viết có tiêu đề "Tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm xử lý Hong Myung-bo" đã xuất hiện trên một diễn đàn trực tuyến lớn. Người viết tự nhận 41 tuổi, tuyên bố: "Tôi sẽ đến sân bay Incheon vào ngày Hong Myung-bo về nước để xử hắn". Bài viết này hiện đã bị xóa.

Một bài đăng khác mang tính châm biếm có tiêu đề "Chỉ thị chiến thuật cuối cùng của Hong Myung-bo" cũng thu hút nhiều lượt tương tác. Tác giả đã chế bức ảnh HLV Hong đứng trước bảng chiến thuật kèm lời thoại: "Khi đến sân bay, đừng quay đầu lại, mỗi người chạy một hướng mà trốn nhé".

Bên cạnh đó, tin đồn chưa xác thực về việc vị chiến lược gia này sẽ từ chức ngay khi đặt chân xuống sân bay cũng đang lan truyền chóng mặt.

Son Heung-min ôm mặt thất vọng khi đội tuyển Hàn Quốc để thua Nam Phi.

Trước tình hình căng thẳng, Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc cho biết sẽ áp dụng tội danh đe dọa hành hung để truy tìm danh tính kẻ đăng bài viết dọa giết, đồng thời thắt chặt an ninh tại sân bay quốc tế Incheon để đề phòng các tình huống bạo lực bất ngờ phát sinh khi đội tuyển về nước.

Đây là lần đầu tiên sau 8 năm (kể từ World Cup 2018 tại Nga), bóng đá Hàn Quốc không thể vượt qua vòng bảng của một kỳ World Cup.

HLV Hong Myung-bo - người từng là người hùng đưa tuyển Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002 - đã hoàn toàn thất bại trong việc lấy lại danh dự. Trước đó, ông cũng từng phải nhận "trái đắng" khi bị loại ngay từ vòng bảng tại World Cup 2014 ở Brazil trên cương vị thuyền trưởng.