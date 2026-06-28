Cơn thịnh nộ của CĐV Hàn Quốc sau cú sốc bị loại ở World Cup

Việc đội tuyển Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Hong Myung-bo chính thức dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026 đã thổi bùng làn sóng phẫn nộ trong dư luận nước này.

Từ thất vọng, chán nản cho đến những lời kêu gọi cải tổ Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) và sa thải HLV trưởng, người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự bất mãn.

Sau khi các trận đấu ở bảng K khép lại vào sáng 28/6, Hàn Quốc bị đẩy khỏi nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất và chính thức hết cơ hội giành vé vào vòng 32 đội. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, kể từ World Cup 2018 tại Nga, bóng đá Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng. Điều đáng nói, giải đấu năm nay đã được mở rộng lên 48 đội, nhưng Hàn Quốc vẫn chỉ đứng ngoài top 32.

Đội bóng "vô hồn"

Kết quả đáng thất vọng khiến các diễn đàn bóng đá Hàn Quốc tràn ngập những lời chỉ trích. Nhiều CĐV cho rằng đội tuyển thi đấu bạc nhược, thiếu tinh thần chiến đấu và hoàn toàn không thể hiện được bản sắc vốn có.

Park Seok-jin (33 tuổi), một CĐV luôn theo dõi đội tuyển quốc gia, chia sẻ: "Tôi thấy thương các cầu thủ, nhưng những gì đội tuyển thể hiện ở World Cup lần này chỉ là chuỗi trận đấu vô hồn. Không có chiến thuật rõ ràng, cũng chẳng có khả năng ứng biến khi gặp khó khăn. Tinh thần chiến đấu và sự gắn kết từng làm nên thương hiệu của bóng đá Hàn Quốc dường như đã biến mất. Là một người hâm mộ lâu năm, tôi thậm chí còn cảm thấy bị phản bội".

Phản ứng của CĐV Hàn Quốc khi đội quân của HLV Hong Myung-bo để thua Nam Phi trong một trận đấu họ chỉ cần hòa. Ảnh: kyeolmag/Instagram.

Bên cạnh sự tức giận, không ít người hâm mộ cho biết họ đã mất niềm tin từ trước khi đội tuyển chính thức bị loại. Kim Dae-geon (37 tuổi) nói: "Ngay từ quá trình bổ nhiệm HLV đã có quá nhiều tranh cãi. Sau màn trình diễn ở lượt trận thứ hai và thứ ba, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị loại. Tôi thậm chí không xem cả video highlights nữa. Có lẽ đó là cách tốt nhất để tránh thất vọng".

Nhiều ý kiến cho rằng thất bại lần này là cơ hội để bóng đá Hàn Quốc tiến hành một cuộc cải tổ toàn diện. Một nhân viên văn phòng họ Bae (43 tuổi) nhận định: "Tôi thấy có lỗi với các cầu thủ đã chiến đấu hết mình, nhưng xét về tương lai của bóng đá Hàn Quốc thì có lẽ thất bại này lại là điều cần thiết. Nếu đội tuyển vẫn đạt thành tích tốt nhờ may mắn, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc sẽ tiếp tục che giấu những sai lầm và không chịu thay đổi".

"Cấm Hong Myung-bo vào cửa"

Song song với những lời kêu gọi cải tổ KFA, tương lai của HLV Hong Myung-bo cũng trở thành chủ đề nóng. Nhà cầm quân 57 tuổi được bổ nhiệm vào tháng 7/2025 với hợp đồng kéo dài đến hết Asian Cup 2027, tức vẫn còn hơn nửa năm hợp đồng.

Tuy nhiên, làn sóng phản đối HLV Hong ngày càng dữ dội. Trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một cửa hàng tiện lợi dán tờ giấy A4 với dòng chữ: "Cấm Hong Myung-bo vào cửa".

Dù chưa xác định được đây là hành động của chủ cửa hàng hay chỉ là trò đùa của khách, bức ảnh vẫn nhanh chóng lan truyền và được xem là biểu tượng cho sự phẫn nộ của người hâm mộ. Các bài đăng kèm hình ảnh này thu hút hàng loạt bình luận như: "Ông chủ chắc tức lắm", "Đây là tâm trạng chung của các CĐV Hàn Quốc".

Tấm biển "cấm HLV Hong Myung-bo" trước cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc. Ảnh: Chosun.

Bên cạnh đó, các kiến nghị yêu cầu sa thải HLV Hong Myung-bo cũng liên tục xuất hiện trên các cổng kiến nghị của Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc. Một đơn kiến nghị được đăng sau thất bại trước Nam Phi nêu rõ: "Quá trình bổ nhiệm HLV trưởng ngay từ đầu đã tồn tại nhiều nghi vấn và tranh cãi về thủ tục. Dù sở hữu đội hình được đánh giá là mạnh bậc nhất lịch sử, đội tuyển chỉ giành 1 chiến thắng, thua 2 trận và đứng thứ ba bảng đấu. Đặc biệt, màn trình diễn trước Nam Phi là một trong những trận đấu tệ nhất của Hàn Quốc trong lịch sử World Cup".

Một kiến nghị khác, được đăng từ cuối năm ngoái, cũng cho rằng việc tái bổ nhiệm Hong Myung-bo là sai lầm. Người viết nhắc lại thất bại tại World Cup 2014, khi Hàn Quốc để thua Algeria 2-4 sau khi bị dẫn 0-3 ngay trong hiệp một.

"Ông ấy từng thất bại ở World Cup 2014 và không cho thấy mình đủ năng lực để dẫn dắt đội tuyển. Khi đội nhà bị Algeria ghi ba bàn chỉ trong hiệp một, ông ấy gần như không có bất kỳ phương án B hay C nào, chỉ ngồi bất động theo dõi trận đấu", nội dung kiến nghị viết.

Việc đội tuyển bị loại sớm, cùng làn sóng chỉ trích ngày càng gay gắt, đang tạo sức ép rất lớn lên HLV Hong Myung-bo cũng như Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc trong việc đưa ra quyết định về tương lai ban huấn luyện và kế hoạch cải tổ sau kỳ World Cup đáng quên này.