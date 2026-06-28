Phản ứng gây bão của Messi khi đàn em ghi bàn

Không có trong đội hình xuất phát của Argentina trong trận gặp Jordan, Messi vẫn là cái tên nhận sự quan tâm đặc biệt khi nhất cử nhất động đều được khán giả chú ý.

Messi cười rạng rỡ khi đồng đội sớm có bàn mở tỷ số.

Sáng 28/6, tuyển Argentina hướng đến mục tiêu toàn thắng vòng bảng World Cup 2026 với lượt trận cuối bảng J gặp Jordan, đối thủ vốn đã chính thức bị loại.

Với khí thế áp đảo, đương kim vô địch nhanh chóng có bàn mở tỷ số ở phút thứ 19 bằng cú sút phạt đẹp mắt của Lo Celso, đưa bóng vào góc xa khung thành làm bó tay thủ môn Abulaila.

Máy quay nhanh chóng lia đến chỗ Messi. Trên băng ghế dự bị, ngôi sao 39 tuổi nở nụ cười tươi ăn mừng cùng đồng đội. Hình ảnh này nhanh chóng được nhiều dân mạng theo dõi trên truyền hình ghi lại và chia sẻ.

Không lâu sau đó, tuyển Argentina tiếp tục có bàn thắng gia tăng cách biệt ở phút thứ 31 từ chấm phạt đền sau khi trọng tài xác định Senesi bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Trên mạng xã hội, nhiều người nhận xét dù không ở trên sân, phản ứng của Messi cũng góp phần khích lệ toàn đội. Việc đồng đội sớm có bàn thắng cũng cho thấy sức mạnh và độ nguy hiểm của Argentina dù không có ngôi sao 39 tuổi.

Trước khi dự bị ở lượt trận cuối vòng bảng, Messi đã kịp khiến hàng triệu người hâm mộ nức lòng khi lập hàng loạt kỷ lục.

Cụ thể, anh phá đến 4 kỷ lục trong lịch sử FIFA World Cup, bao gồm cầu thủ bóng đá ghi nhiều bàn thắng nhất tại các vòng chung kết (18 bàn), người ra sân nhiều trận nhất (28 lần), cầu thủ giành được nhiều trận thắng nhất (18 trận) và cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất với 2.489 phút.