Hình ảnh buồn nhất khi Morocco quật ngã Hà Lan

Ghi bàn nhưng không thể giúp tuyển Hà Lan đi tiếp, Cody Gakpo lặng lẽ ngồi giữa sân sau trận đấu, chỉ ít ngày sau cú sốc mất con chưa chào đời.

Hình ảnh Cody Gakpo lặng lẽ ngồi một mình giữa mặt cỏ. Ảnh: Friso Gentsch/dpa.

Sáng 30/6, tuyển Hà Lan dừng bước tại World Cup 2026 sau thất bại 2-3 trước Morocco trên chấm luân lưu, sau khi hai đội hòa 1-1 suốt 120 phút thi đấu.

Khi các đồng đội rời sân, tiền đạo Cody Gakpo lặng lẽ ngồi một mình trên mặt cỏ. Anh cúi gằm mặt, cố gắng chấp nhận kết quả nghiệt ngã và kìm nén giọt nước mắt. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo 27 tuổi trong trận đấu không đủ để giúp Hà Lan giành vé đi tiếp, theo Wales Online.

Ít phút trước đó, Gakpo đã mang đến hy vọng cho Hà Lan khi mở tỷ số trước Morocco. Sau pha lập công, cầu thủ thuộc biên chế Liverpool quỳ gối xuống sân rồi bật khóc trong vòng tay các đồng đội. Đội trưởng Virgil van Dijk là một trong những người đầu tiên chạy tới ôm, động viên Gakpo trong khoảnh khắc đầy xúc động.

Những giọt nước mắt ấy càng khiến người hâm mộ nghẹn lòng khi chỉ một ngày trước trận đấu, Gakpo và bạn gái là người mẫu Noa van der Bij thông báo đã mất con trai khi em bé vẫn còn trong bụng mẹ.

Chia sẻ tin buồn trên mạng xã hội, Noa van der Bij cho biết hai người rất đau đớn. Cô gửi lời cảm ơn đến mọi người vì những tình cảm và sự động viên đã dành cho gia đình, đồng thời nhắn nhủ rằng bé Elijah Raphael Gakpo sẽ mãi được yêu thương.

Dù đang trải qua biến cố lớn trong cuộc sống, Gakpo vẫn quyết định ở lại hội quân cùng tuyển Hà Lan. HLV Ronald Koeman tiếp tục trao niềm tin khi điền tên anh vào đội hình xuất phát ở trận đấu loại trực tiếp với Morocco.

Tiền đạo của Liverpool đã đáp lại bằng một bàn thắng, nhưng cuối cùng vẫn không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại.