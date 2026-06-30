Ánh mắt của HLV Ancelotti khi Brazil hạ Nhật Bản gây bão

HLV Ancelotti khiến người hâm mộ thích thú khi gần như không đổi sắc mặt trước những diễn biến gay cấn trong trận đấu, đặc biệt lúc Brazil ghi 2 bàn ngược dòng trước Nhật Bản.

HLV Carlo Ancelotti gần như không đổi sắc mặt với những diễn biến trên sân. Ảnh: FIFA.

Brazil giành chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026 sau màn ngược dòng đầy kịch tính. Bên cạnh diễn biến hấp dẫn trên sân, cuộc đấu trí giữa hai HLV Carlo Ancelotti và Hajime Moriyasu cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Trong phần lớn hiệp 1, Brazil gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật của Nhật Bản. Đại diện Nam Mỹ bị dẫn trước và nhiều lần rơi vào thế bế tắc. Khi Casemiro nhận thẻ vàng rồi liên tiếp để mất bóng, không ít người hâm mộ cho rằng ông Ancelotti nên rút tiền vệ kỳ cựu này khỏi sân để tránh nguy cơ nhận thẻ đỏ.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Italy không thay đổi kế hoạch. Ông tiếp tục đặt niềm tin vào Casemiro và đã được đền đáp. Tiền vệ mang áo số 5 ghi bàn gỡ hòa cho Brazil.

Sau đó, HLV Ancelotti tiếp tục tung Gabriel Martinelli vào sân. Tiền đạo của Arsenal trở thành người hùng khi ghi bàn quyết định ở phút 90+6, giúp Brazil hoàn tất màn ngược dòng và giành vé vào vòng 1/8.

Sự điềm tĩnh của ông Ancelotti gây sốt. Ảnh: Phil Noble/Reuters.

Không chỉ gây ấn tượng bằng những quyết định chính xác, HLV Ancelotti còn khiến mạng xã hội thích thú bởi phản ứng sau các bàn thắng. Khi Casemiro gỡ hòa rồi Martinelli ghi bàn ấn định chiến thắng, toàn bộ băng ghế dự bị Brazil vỡ òa.

Các cầu thủ lao vào ôm nhau ăn mừng. Trái ngược với bầu không khí cuồng nhiệt đó, HLV người Italy vẫn đứng lặng bên đường biên. Gương mặt ông gần như không thay đổi cảm xúc. Ánh mắt vẫn lạnh như băng. Ông chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục quan sát trận đấu. Đặc biệt ở bàn thắng quyết định của Martinelli trong hiệp 2, sự điềm tĩnh của vị chiến lược gia 67 tuổi càng khiến người hâm mộ nể phục.

Nhiều CĐV nhận xét dường như HLV Ancelotti đã chuẩn bị sẵn cho kịch bản Brazil lội ngược dòng. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề được bàn luận sau trận đấu.

Khoảnh khắc ông Moriyasu nghiêm túc ghi chú. Ảnh: FIFA.

Ancelotti là một trong những HLV giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá. Ông là nhà cầm quân duy nhất từng 5 lần vô địch Champions League. Ông cũng là HLV đầu tiên vô địch cả 5 giải quốc nội hàng đầu châu Âu gồm Anh, Tây Ban Nha, Italy, Đức và Pháp. Hơn 3 thập kỷ chinh chiến trên băng ghế huấn luyện đã giúp ông luôn giữ được sự tỉnh táo trong những thời khắc áp lực nhất.

Ở phía đối diện, HLV Hajime Moriyasu cũng để lại dấu ấn dù Nhật Bản phải dừng bước. Trong suốt trận đấu, máy quay nhiều lần ghi lại hình ảnh ông liên tục ghi chép vào cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình. Hình ảnh Moriyasu cặm cụi ghi chép khiến nhiều CĐV liên tưởng đến cuốn sổ "Death Note" trong bộ manga cùng tên. Khoảnh khắc này lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội và nhận về nhiều bình luận hài hước.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Moriyasu không phàn nàn trọng tài hay tỏ ra thất vọng. Ông đi đến trước khán đài nơi các CĐV Nhật Bản có mặt. Chiến lược gia 57 tuổi cúi đầu cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành cùng đội tuyển trong suốt hành trình World Cup. Hành động đẹp ấy tiếp tục nhận được nhiều lời khen từ truyền thông quốc tế, đồng thời cũng phản ánh tinh thần khiêm nhường và văn hóa ứng xử vốn là hình ảnh quen thuộc của bóng đá Nhật Bản.