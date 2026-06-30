Cảnh ăn mừng khó tin khi Paraguay quật ngã Đức

Cảnh sát Paraguay nhảy múa ăn mừng tại sân bay khi đội bóng quê hương đánh bại Đức để giành chiến thắng lịch sử, trước sự chứng kiến của đoàn ngoại giao Chile.

Cảnh sát 'náo loạn' sân bay khi Paraguay quật ngã Đức Trong khi làm nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát Paraguay vẫn theo dõi trận đấu và vỡ òa tại sân bay khi đội bóng quê hương quật ngã Đức để vào vòng 16 đội World Cup 2026

Một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội X ghi lại khoảnh khắc các sĩ quan cảnh sát Paraguay có mặt tại sân bay Silvio Pettirossi, Asunción (thủ đô Paraguay) để làm nhiệm vụ ngoại giao. Thời điểm đó, đội tuyển Paraguay đang bước vào loạt sút luân lưu cân não với Đức ở vòng 32 đội World Cup.

Thay vì giữ tác phong nghiêm túc thường thấy, nhóm cảnh sát vây quanh nắp ca-pô một chiếc ôtô, dán mắt vào màn hình điện thoại nhỏ để dõi theo từng diễn biến kịch tích của trận đấu.

Khi tiếng còi báo hiệu chiến thắng lịch sử dành cho Paraguay vang lên, cả khu vực sân bay bùng nổ. Các sĩ quan vui mừng nhảy múa, ôm chầm lấy nhau và reo hò.

Đúng thời điểm loạt luân lưu diễn ra, phái đoàn của Tổng thống Chile José Antonio Kast vừa hạ cánh xuống sân bay Asunción để dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế.

Chứng kiến cảnh tượng này, ông Kast sau đó chia sẻ trên X: "Chúng tôi vừa đến Asunción và đã kịp chứng kiến loạt luân lưu đầy cảm xúc giữa Đức và Paraguay. Một chiến thắng vĩ đại giúp một đại diện Mỹ Latin khác ghi tên vào vòng 16 đội World Cup. Xin chúc mừng Paraguay".

Đại diện Nam Mỹ kiên cường quật ngã "Cỗ xe tăng" Đức sau loạt luân lưu đầy kịch tính với tỷ số 4-3 để chính thức giành vé vào vòng 16 đội. Chiến tích này ngay lập tức thổi bùng ngọn lửa lễ hội trên khắp các đường phố Paraguay.

Người dân Paraguay vỡ òa trong niềm vui sướng tột độ khi đánh bại đội tuyển Đức. Ảnh : Cesar Olmedo/Reuters.

Ngay trong cơn phấn khích tột độ, Tổng thống Paraguay Santiago Peña đưa ra một quyết định "vô tiền khoáng hậu". Trên mạng xã hội, vị nguyên thủ quốc gia chia sẻ bức ảnh đang đặt bút ký sắc lệnh cùng dòng trạng thái đầy cảm xúc : "PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!!" (Tạm dịch: Paraguay không bao giờ đầu hàng! Nghỉ lễ thôi!!), theo Bloomberg.

Sắc lệnh đặc biệt này tuyên bố 30/6 sẽ là ngày nghỉ lễ trên toàn quốc để người dân trọn vẹn ăn mừng chiến thắng lịch sử.

Đây không phải lần đầu Tổng thống Peña dùng đặc quyền nghỉ lễ để tri ân đội tuyển. Vào tháng 9/2025, ông cũng từng cho cả nước nghỉ làm khi Paraguay chính thức giành vé trở lại World Cup sau 16 năm vắng bóng, kể từ kỳ World Cup 2010 tại Nam Phi, unotv đưa tin.

Sau khi chính thức ghi tên vào vòng 16 đội, đối thủ của đội tuyển Paraguay sẽ được lộ diện sau trận đấu giữa Pháp và Thụy Điển.