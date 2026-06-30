CĐV Nhật Bản đau đớn, gào thét giữa đám đông fan Brazil viral khắp MXH
Cảnh tượng thanh niên Nhật Bản đứng giữa vòng vây fan bóng đá Brazil, với biểu cảm đau khổ khi "Samurai xanh" gục ngã trước Selecao ở vòng 1/16 được chia sẻ khắp mạng xã hội.
Trong khi làm nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát Paraguay vẫn theo dõi trận đấu và vỡ òa tại sân bay khi đội bóng quê hương quật ngã Đức để vào vòng 16 đội World Cup 2026
Cảnh tượng thanh niên Nhật Bản đứng giữa vòng vây fan bóng đá Brazil, với biểu cảm đau khổ khi "Samurai xanh" gục ngã trước Selecao ở vòng 1/16 được chia sẻ khắp mạng xã hội.
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