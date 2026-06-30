Thực hư cột đèn giao thông tan chảy vì nắng nóng kỷ lục ở châu Âu

Video lan truyền cho rằng nắng nóng khiến cột đèn giao thông ở Italy và Đức tan chảy, nhưng kết quả kiểm chứng cho thấy đây là thông tin sai sự thật.

Giữa lúc châu Âu hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục với nhiều nơi vượt 40 độ C, mạng xã hội lan truyền đoạn video cho rằng sức nóng đã khiến cột đèn giao thông ở Italy và Đức bị tan chảy. Tuy nhiên, kết quả kiểm chứng cho thấy thông tin này không đúng sự thật.

Theo India Today Fact Check, đoạn video gồm hai cảnh quay ở Italy và Đức đều ghi lại những chiếc cột đèn giao thông bị hư hỏng sau các vụ hỏa hoạn, không phải do nhiệt độ ngoài trời quá cao.

Thông qua tìm kiếm ngược hình ảnh và đối chiếu với Google Maps Street View, nhóm kiểm chứng xác định đoạn video đầu tiên được quay tại khu vực Lugagnano, thành phố Verona (Italy). Không có bất kỳ nguồn tin đáng tin cậy nào ghi nhận đèn giao thông tại Verona bị tan chảy vì nắng nóng.

Bài đăng đèn giao thông tại Italy bị tan chảy vì nắng nóng gây xôn xao.

Thay vào đó, hãng tin địa phương Il Baco da Seta cho biết tối 23/6, một chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang dừng chờ đèn đỏ tại nút giao này. Đám cháy nhanh chóng được lực lượng cứu hỏa khống chế, không gây thương vong.

Cùng ngày, Il Baco da Seta cũng đăng video hiện trường vụ cháy, trùng khớp với địa điểm xuất hiện trong clip lan truyền. Đây được cho là nguyên nhân khiến đèn giao thông bị biến dạng một phần.

Đoạn video thứ hai được xác định quay tại quận Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin (Đức).

Theo báo cáo của bộ phận kiểm chứng thuộc hãng thông tấn Deutsche Presse-Agentur (DPA) công bố ngày 29/6, chiếc đèn giao thông này bị hư hỏng sau một vụ cháy xảy ra tại câu lạc bộ gần đó từ tháng 6/2025.

InfraSignal - đơn vị quản lý hệ thống đèn giao thông ở Berlin - cũng xác nhận với DPA rằng hư hỏng của chiếc đèn là hậu quả của vụ hỏa hoạn, không liên quan đến đợt nắng nóng hiện nay. Từ các bằng chứng thu thập được, India Today kết luận cả hai đoạn video đều bị gắn sai bối cảnh để tạo hiểu lầm rằng nắng nóng đã làm đèn giao thông tan chảy.

Dù thông tin về đèn giao thông là sai sự thật, châu Âu thực tế đang trải qua một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất nhiều năm qua. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kể từ ngày 21/6, đợt nắng nóng đã khiến hơn 1.300 người tử vong ngoài dự kiến.

Nhiệt độ cực đoan cũng gây ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông khi làm hư hỏng một số tuyến đường, khiến tàu hỏa chậm chuyến, gây áp lực lên lưới điện, bệnh viện và thậm chí làm mặt đường cùng đường ray xe điện bị biến dạng.

Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy nắng nóng là nguyên nhân khiến các đèn giao thông trong hai đoạn video lan truyền trên mạng bị tan chảy.