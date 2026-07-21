Gia đình 100 người góp 300 triệu đi du lịch hè, thuê 3 căn biệt thự

Để chuyến đi Thanh Hóa 3 ngày 2 đêm của đại gia đình diễn ra thoải mái, suôn sẻ, chị Đào và anh chị em nhà chồng thuê hẳn một công ty du lịch phụ trách toàn bộ việc hậu cần.

Đại gia đình 100 người trong chuyến du lịch Thanh Hóa.

"Vui, đầy cảm xúc và khó quên" là cảm nhận chung của các thành viên gia đình chị Nguyễn Thị Đào (xã Ứng Thiên, Hà Nội) sau khi trở về từ chuyến du lịch chung hồi cuối tháng 6.

Không chỉ trở thành kỷ niệm đẹp trong lòng các thành viên, vẫn được nhắc đến liên tục trong những cuộc trò chuyện rôm rả, loạt ảnh ghi lại chuyến đi hiện còn lan truyền trên mạng xã hội, với nhiều bình luận bày tỏ sự ấn tượng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Đào cho biết chuyến đi bao gồm gần 100 thành viên đến từ 4 thế hệ trong gia đình bên nội nhà chồng chị. Người lớn tuổi nhất là bác cả, năm nay 75 tuổi. Trước đây, gia đình cũng từng tổ chức du lịch chung nhưng chỉ khoảng 20-40 người, đây là lần đầu tiên đông đủ đến vậy.

Ý tưởng về chuyến đi chơi hè được đại gia đình đề cập trong chuyến tụ họp tất niên năm ngoái. Đến tháng 3 vừa qua, mọi người bắt đầu bàn bạc, quyết định chọn điểm đến là Thanh Hóa và khởi hành vào cuối tháng 6.

"Chi phí chuyến đi khoảng 300 triệu đồng thì mỗi gia đình con cháu đời thứ 3 đóng góp khoảng 7 triệu đồng, người anh trai cả tài trợ một khoản khá lớn. Ông bà và các cháu nhỏ không phải đóng góp", chị Đào cho hay.

Mỗi bữa ăn, các thành viên được chia vào 12 bàn, thưởng thức các đặc sản địa phương.

Vì phần lớn thành viên đều sinh sống, làm việc ở nội thành và các địa phương lân cận Hà Nội như Bắc Ninh, Hưng Yên (chỉ trừ số ít ở xa đành lỡ hẹn dịp này), việc tập hợp không gặp nhiều khó khăn. Tất cả di chuyển trên 3 chiếc ôtô lớn.

Về hậu cần, để mọi người đều có thể thoải mái vui chơi, nghỉ ngơi, gia đình thống nhất thuê một một công ty du lịch phụ trách từ việc thuê xe cộ, đặt chỗ ăn uống, nơi lưu trú, đến tổ chức các trò chơi tập thể và chụp ảnh.

Đúng 5h ngày khởi hành, đại gia đình háo hức tập trung, mang theo khoảng 5 kg xôi, 50 chiếc bánh mì, 15 kg giò chả làm bữa sáng và nhiều hoa quả, nước uống dọc đường đi.

"Không khí rôm rả, nhộn nhịp ngay từ Hà Nội, trông không khác nào một chuyến team building của công ty", chị Đào nhớ lại.

Nhiều hoạt động vui chơi được tổ chức để gắn kết các thành viên.

Tại Sầm Sơn, các thành viên chia ra ở trong 3 căn biệt thự tiện nghi gần biển, mỗi căn có 10 phòng ngủ. Trong suốt 3 ngày 2 đêm, mỗi bữa ăn cũng đều là một buổi tiệc náo nhiệt với 12 bàn, thực đơn phong phú với nhiều loại hải sản địa phương.

Để làm hài lòng từ các bé nhỏ đến người lớn tuổi, công ty tổ chức sự kiện cho đoàn tham quan một số điểm như hòn Trống Mái, đền Độc Cước và tham gia nhiều trò chơi vận động trên bãi biển.

Đến đêm tiệc gala, những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn cũng khiến không khí luôn sôi động, vui vẻ. Các cháu nhỏ có thành tích học tập tốt nhân dịp này được khen thưởng, ông bà lớn tuổi cũng được con cháu chuẩn bị những món quà tri ân.

Chuyến đi cũng là cơ hội để các thành viên có thời gian trò chuyện, tâm sự nhiều hơn khi ngày thường, ai cũng bận rộn với cuộc sống, công việc riêng. Trở lại Hà Nội, không chỉ có thêm những bức ảnh đẹp, những kỷ niệm vui, mọi người cũng trở nên thân thiết, gắn kết hơn hẳn.

"Với tôi, đây thực sự là một chuyến đi đáng nhớ và quý giá. Vì lần một quá thành công, đại gia đình cũng hy vọng có thể tổ chức thêm nhiều chuyến du lịch chung như vậy trong tương lai", chị Đào bày tỏ.