Nhân viên quán bánh mì bật khóc vì được khách Tây ôm an ủi

Tủi thân vì sự cố với vị khách trước đó, cộng thêm nhiều chuyện không vui xảy đến cùng lúc, Duy Đức không kìm nổi nước mắt khi thấy Shamms Al-Qahiri lên tiếng bảo vệ, an ủi mình.

Nam nhân viên bật khóc khi được khách Tây an ủi, tip 500.000 đồng Trước sự tốt bụng, ấm áp của cô gái Canada, Duy Đức (sinh năm 2005, nhân viên quán bánh mì ở Hà Nội) không giấu được sự xúc động.

Ngày 28/6, Lộc Duy Đức (sinh năm 2005, quê Lạng Sơn) - nhân viên làm thêm tại quán bánh mì trên phố Đào Duy Từ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) - gặp phải tình huống không mong muốn với một vị khách người nước ngoài.

Cụ thể, do sơ suất, một nhân viên khác của quán ghi nhầm đơn của vị khách này, chỉ báo làm 1 thay vì 2 chiếc như yêu cầu. Khi đó, Đức là người đứng quầy, anh thực hiện đúng như ghi chú, trả một chiếc bánh mì cho khách rồi tiếp tục các đơn hàng khác.

Thấy bị thiếu đồ, người phụ nữ nổi cáu, liên tục quát lớn Đức, đập tờ thực đơn xuống bàn. Bối rối, Đức giải thích tình huống và liên tục gửi lời xin lỗi song vẫn không khiến đối phương nguôi giận.

Lúc này, Shamms Al-Qahiri (người Canada) - một vị khách khác trong quán - đứng lên bảo vệ nam nhân viên. Cô xoa dịu người phụ nữ, nói rằng nên thông cảm bởi nhân viên không thông thạo ngoại ngữ và ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhờ vậy, sau khi nhận thêm bánh thiếu, vị khách cũng nguôi giận và rời đi.

Khi sự việc đã được giải quyết, Shamms dành cho Duy Đức cái ôm cùng nhiều lời động viên, an ủi. Trước khi rời đi, cô còn tips nam sinh viên 500.000 đồng và nói: "Cầm lấy nhé, đừng cho ai cả, cố lên".

Trong đoạn video được ghi lại từ camera an ninh, Duy Đức bật khóc trước cử chỉ ấm áp, tốt bụng của vị khách Tây. Clip sau đó cũng được anh chia sẻ lên mạng xã hội và lan truyền nhanh chóng.

Đức bật khóc vì nhiều chuyện buồn dồn nén và gặp được vị khách tốt bụng. Ảnh cắt từ clip.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Duy Đức cho biết anh khá bất ngờ khi đoạn video bỗng viral hôm 17/7, sau nhiều ngày anh đăng tải trên TikTok. Đến nay, đây vẫn là một kỷ niệm đẹp với nam sinh Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Đức cho hay anh làm thêm tại quán bánh mì hơn 2 tháng nay, từng gặp nhiều thực khách khó chiều song đây là lần đầu tiên anh được một người lạ đứng ra bênh vực, giúp đỡ như vậy.

Ít ngày trước sự cố với vị khách ngoại quốc, Đức đã liên tiếp trải qua nhiều chuyện không vui từ cuộc sống đến học tập. Đến chỗ làm, vụ việc như giọt nước tràn ly, khiến anh tủi thân bật khóc.

"Không chỉ giúp tôi, bạn ấy còn nán lại nói chuyện với tôi rất lâu, nghe tôi chia sẻ về những chuyện buồn. Bạn ấy là người rất tốt bụng và ngọt ngào", Đức nói.

Hôm sau, Shamms còn giới thiệu bạn bè đến quán bánh mì ủng hộ. Hai người cũng đã kết bạn trên mạng xã hội. "Tôi rất vui khi có thêm một người bạn ngoại quốc. Hy vọng bạn ấy sẽ có khoảng thời gian thật vui ở Hà Nội", Đức bày tỏ.