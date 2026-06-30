CĐV Mexico tụ tập, bấm còi xe inh ỏi phá giấc ngủ cầu thủ Ecuador

Hàng trăm CĐV Mexico tụ tập bên ngoài khách sạn nơi tuyển Ecuador đóng quân vào nửa đêm, chỉ 20 tiếng trước cuộc đối đầu ở vòng 1/16 World Cup 2026.

CĐV Mexico 'náo loạn' khách sạn tuyển Ecuador đóng quân Trước trận đấu loại trực tiếp tại World Cup 2026 giữa Mexico và Ecuador, hàng trăm CĐV đội chủ nhà kéo đến khách sạn nơi cầu thủ nước bạn ở để "phá đám" giấc ngủ của họ.

Theo News18, CĐV Mexico mang theo trống, kèn hơi, loa công suất lớn và liên tục hò hét với mục đích khiến các cầu thủ Ecuador không thể nghỉ ngơi trước trận đấu quan trọng.

Nhiều clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đám đông phủ kín khu vực trước khách sạn vừa đánh trống, bấm còi ôtô liên tục, vừa hát vang tạo nên bầu không khí náo nhiệt suốt đêm 29/6 (giờ địa phương). Nỗ lực "quấy phá" này có vẻ thành công khi các cầu thủ Ecuador thật sự mất ngủ và nhìn ra ngoài từ cửa sổ khách sạn.

Dân mạng đang tranh cãi gay gắt về tình huống này. Một bộ phận xem đây là màn "gây sức ép" quen thuộc của người hâm mộ bóng đá Mỹ Latin, nhằm tạo lợi thế tâm lý cho đội nhà trước giờ bóng lăn. Số khác lại đặt câu hỏi liệu có phù hợp để cố gắng đánh thức đối thủ trước trận đấu quan trọng hay không, Times Now News đưa tin.

Mexico có động lực lớn ở trận đấu này. Nếu đánh bại Ecuador, họ tiếp tục được thi đấu tại thành phố hiện tại ở vòng tiếp theo, gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và CHDC Congo.

Đoàn quân của HLV Javier Aguirre đang đạt phong độ rất cao. Họ toàn thắng cả 3 trận vòng bảng mà không để thủng lưới, đồng thời sở hữu chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp tại World Cup. Tính rộng hơn, Mexico đã bất bại 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, với 9 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để lọt lưới 2 bàn.

Mexico cũng đang hướng đến thành tích tốt nhất trong lịch sử World Cup. Đội bóng Bắc Mỹ từng 2 lần vào tứ kết khi là nước chủ nhà vào các năm 1970 và 1986. Đáng chú ý, World Cup 2026 cũng đánh dấu lần thứ 3 Mexico đăng cai giải đấu, một kỷ lục trong lịch sử bóng đá thế giới.

HLV Aguirre nhiều khả năng sẽ tiếp tục trao cơ hội cho tài năng 17 tuổi Gilberto Mora, cầu thủ vừa trở thành người trẻ nhất từng đá chính cho Mexico tại một kỳ World Cup trong trận gặp CH Czech ở vòng bảng.

Mặt khác, Ecuador bước vào vòng loại trực tiếp sau khi làm nên lịch sử với lần đầu tiên vào vòng knock-out ở World Cup 2026. Trận thắng Đức 2-1 ở vòng bảng cũng giúp "La Tri" đi vào lịch sử bóng đá Nam Mỹ, khi là đội thứ ba ở khu vực này sau Brazil và Argentina đánh bại được đội tuyển Đức ở World Cup.