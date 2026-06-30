Hải Phòng chìm trong biển nước, cá bơi cả vào nhà người dân
Trận mưa lớn từ đêm đến sáng 30/6 khiến nhiều nhà dân tại Hải Phòng ngập lụt, tình hình giao thông gặp khó khăn.
Trước trận đấu loại trực tiếp tại World Cup 2026 giữa Mexico và Ecuador, hàng trăm CĐV đội chủ nhà kéo đến khách sạn nơi cầu thủ nước bạn ở để "phá đám" giấc ngủ của họ.
Trận mưa lớn từ đêm đến sáng 30/6 khiến nhiều nhà dân tại Hải Phòng ngập lụt, tình hình giao thông gặp khó khăn.
Trong khi làm nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát Paraguay vẫn theo dõi trận đấu và vỡ òa tại sân bay khi đội bóng quê hương quật ngã Đức để vào vòng 16 đội World Cup 2026
Cảnh tượng thanh niên Nhật Bản đứng giữa vòng vây fan bóng đá Brazil, với biểu cảm đau khổ khi "Samurai xanh" gục ngã trước Selecao ở vòng 1/16 được chia sẻ khắp mạng xã hội.
Một đoạn video của du khách người Đức quay ngẫu hứng cảnh lễ tân khách sạn ngủ quên khi xem World Cup bất ngờ gây sốt mạng xã hội,
Gia đình chị Quyên đã quen với mùa hè gần như không có bóng tối ở Phần Lan.
Những khay hải sản tại một quán cơm bình dân ở Cát Bà gây chú ý trên mạng xã hội nhờ đầy đặn, tươi rói, phù hợp với nhu cầu nhiều thực khách.
Thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà tại World Cup 2026, nam cổ động viên Hàn Quốc không giấu nổi sự giận dữ khi livestream trên trang cá nhân.
Khi ngôi nhà ở Philippines rung lắc do động đất, một người phụ nữ ưu tiên bế em nhỏ ra ngoài, để lại cụ bà một mình hoảng loạn trong ít giây trước có người khác quay lại hỗ trợ.
Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ một cô gái bị hành hung trước quán karaoke R. tại phường Châu Sơn (Ninh Bình). Đoạn video ghi lại cảnh nạn nhân bị tát giữa nơi công cộng lan truyền trên mạng xã hội và gây bức xúc.
Khoảnh khắc cô gái quỳ gối cầu hôn bạn trai ngay trên khán đài trận Hà Lan - Tunisia tại World Cup 2026 nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.