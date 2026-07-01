Bạn gái cũ của Neymar bị chỉ trích

Amanda Kimberlly, người mẫu kiêm influencer triệu fan, bày tỏ bức xúc khi cô trở thành tâm điểm chỉ trích vì con gái Helena không đến World Cup để cổ vũ Neymar.

Theo Portal LeoDias, Amanda Kimberlly nhận bình luận chỉ trích vì Helena, con gái chung của cô và cầu thủ ngôi sao Neymar, vắng mặt tại các trận đấu của đội tuyển Brazil ở World Cup 2026. Trong khi đó, 3 đứa con khác của Neymar là Davi Lucca (14 tuổi), Mavie (2 tuổi) và Mel (11 tháng tuổi) đều đến xem các trận đấu của Selecao.

"Sau mỗi trận đấu, dân mạng lại đem tên tôi và Helena ra bàn tán, chỉ để mua vui cho mọi người. Đây là trận đấu thứ 3 rồi. Trong tất cả các trận trước, lỗi luôn đổ lên đầu tôi vì Helena không có mặt. Tôi muốn nói rõ một lần rằng vấn đề không phải từ tôi", Kimberlly chia sẻ trong bài đăng trên Instagram hôm 29/6.

Cô giải thích rằng việc Helena không đến Mỹ để cổ vũ cho bố đơn giản vì cô bé không muốn đi, không phải do bị mẹ ngăn cản. Nữ người mẫu tiết lộ khoảng một tháng trước khi World Cup bắt đầu, cô đã lo thủ tục visa cho mình, con gái và các bảo mẫu để có thể đi xem.

Theo Kimberlly, đội ngũ của Neymar hay nam cầu thủ không hề yêu cầu Helena phải có mặt, tờ CNN Brasil đưa tin.

"Tôi không biết mình có được chào đón hay không. Nhưng không ai yêu cầu sự có mặt của con bé cả. Tin đồn cho rằng tôi ngăn cản con gái đi xem các trận đấu là vô căn cứ. Không có lời mời, vậy nên không có lý do gì để nói tôi từ chối. Điều đó khó hiểu đến vậy sao?", cô nói.

Kimberlly sinh con gái vào giữa năm 2024.

Amanda Kimberlly nảy sinh mối quan hệ chớp nhoáng với tiền đạo người Brazil và có một con gái chung sinh năm 2024. Tuy nhiên, cả hai chưa từng xác nhận mối quan hệ.

Trước khi được biết đến là "mẹ của con gái cầu thủ Neymar", Kimberlly là người mẫu có tiếng khi tham gia chương trình truyền hình thực tế MTV "Are you the one". Với những ồn ào xoay quanh tiền đạo sinh năm 1992, lượng người theo dõi Kimberlly đã tăng vọt từ vài trăm nghìn lên 1,4 triệu follow.

Neymar cũng nổi tiếng là cầu thủ có mối quan hệ tình cảm phức tạp, hiện có 4 con với 3 người phụ nữ và chuẩn bị chào đón em bé thứ 5 cùng bạn gái hiện tại Bruna Biancardi.

Tháng 8/2011, Neymar và bạn gái cũ Carolina Dantas chào đón con trai Davi Lucca. Tháng 10/2023, anh và Bruna Biancardi có bé gái Mavie, nhưng một tháng sau lại chia tay. Chưa đầy 9 tháng sau khi Mavie chào đời, Neymar có con gái chung với người mẫu Amanda Kimberlly.

Neymar và Biancardi tái hợp vào năm 2024, chào đón đứa con chung thứ hai và đứa con thứ tư của anh, bé gái Mel, vào tháng 7/2025.

Dù Neymar có sự nghiệp bận rộn với cả Santos FC và đội tuyển quốc gia Brazil, anh vẫn dành nhiều thời gian cho các con, thường xuyên chia sẻ ảnh của chúng trên mạng xã hội và đưa chúng xuống sân sau trận đấu.

Hiện cầu thủ này chuẩn bị chào đón đứa con thứ 5 của mình, là một bé gái nữa, theo như thông tin tiết lộ giới tính được đăng tải trên YouTube vào tháng 6. Tin tức này được công bố trong bối cảnh World Cup FIFA 2026 đang diễn ra khiến nhiều người hâm mộ chú ý.