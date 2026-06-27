Cô gái quỳ gối cầu hôn bạn trai khiến khán đài World Cup vỡ òa

Người phụ nữ bất ngờ cầu hôn bạn trai ngay trên khán đài trong trận Hà Lan gặp Tunisia tại World Cup 2026, tạo nên khoảnh khắc gây sốt mạng xã hội.

Màn cầu hôn bất ngờ giữa khán đài World Cup khiến cả sân vỡ òa Khoảnh khắc cô gái quỳ gối cầu hôn bạn trai ngay trên khán đài trận Hà Lan - Tunisia tại World Cup 2026 nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.

FIFA World Cup 2026 mang đến một khoảnh khắc khó quên ngoài sân cỏ khi một người hâm mộ biến khán đài thành bối cảnh cho một lời cầu hôn bất ngờ trong trận đấu vòng bảng của Hà Lan với Tunisia hôm25/6 (giờ địa phương).

Theo Complex, video từ sân vận động Kansas City (Mỹ) cho thấy một người phụ nữ quỳ xuống cầu hôn bạn trai giữa đám đông cổ động viên chứng kiến. Sau vài giây sững sờ, chàng trai gật đầu. Cả hai trao nụ hôn và ôm chầm lấy nhau khiến khán đài lập tức vỡ òa trong tiếng vỗ tay và hò reo.

Nhiều người xung quanh rút điện thoại ghi lại cảnh tượng, một số đứng lên vỗ tay, số khác ôm nhau ăn mừng như vừa chứng kiến một bàn thắng. Video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, hút hàng triệu lượt xem.

"Anh ấy đã khiến cô ấy yêu đủ để cầu hôn ngay giữa World Cup", "Chúc mừng hai bạn! Chúc các bạn một cuộc sống tràn đầy tình yêu, tiếng cười và hạnh phúc", là một số bình luận của dân mạng trên X.

Trước giờ bóng lăn, hàng chục nghìn cổ động viên Hà Lan đã tham gia "Oranje Fanwalk" - truyền thống kéo dài suốt 22 năm của đội tuyển. Trong trang phục màu cam đặc trưng, các "Oranje" diễu hành cùng chiếc "De beroemde Oranjebus" (chiếc xe buýt cam nổi tiếng), biến khu trung tâm Kansas City thành một "biển cam" rực rỡ trên đường tiến về sân vận động. Đây cũng là một trong những màn hội quân của người hâm mộ đông đảo nhất tại World Cup 2026.

Bầu không khí lễ hội càng bùng nổ khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Hà Lan giành chiến thắng với tỷ số 3-1, dẫn đầu bảng F và tiến thẳng vào vòng knock-out.

World Cup 2026 tiếp tục cho thấy sức hút vượt ra ngoài sân cỏ. Giải đấu không chỉ có những màn trình diễn hấp dẫn mà còn liên tục tạo ra các khoảnh khắc đáng nhớ từ khán đài, từ những màn ăn mừng lan truyền trên mạng xã hội cho đến màn cầu hôn ngay trên sân vận động, góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội đặc trưng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước đó, tại sân vận động Atlanta (Mỹ) trong trận đấu giữa Morocco và Haiti hôm 25/6, một cổ động viên cũng quỳ gối cầu hôn bạn gái ngay trong giờ nghỉ giữa hiệp. Giữa tiếng hò reo của hàng chục nghìn người, cô gái gật đầu đồng ý, khiến niềm hạnh phúc vỡ òa trên khán đài.