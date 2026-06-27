Pha ăn mừng gây bão của Dembele sau hat-trick nhấn chìm Na Uy

Dembele tái hiện màn ăn mừng của Kvaratskhelia sau cú hat-trick siêu hạng vào lưới Na Uy khiến mạng xã hội dậy sóng.

Ousmane Dembele có màn trình diễn bùng nổ trong trận đấu giữa Pháp và Na Uy tại World Cup 2026. Chỉ trong 31 phút, cầu thủ chạy cánh của Les Bleus hoàn tất cú hat-trick đẳng cấp, trực tiếp đánh sập thế trận của đội bóng Bắc Âu.

Sau khi ghi bàn thắng thứ 3, tiền đạo 29 tuổi tái hiện màn ăn mừng quen thuộc bằng cách dùng hai tay tạo thành chữ "K", như lời tri ân dành cho người đồng đội tài năng tại câu lạc bộ Paris Saint-Germain (PSG) là Khvicha Kvaratskhelia.

Theo dõi trận đấu qua truyền hình khi đội tuyển Gruzia không giành quyền tham dự World Cup, Kvaratskhelia nhanh chóng phản hồi bằng cách đăng lại ảnh chụp màn ăn mừng của Dembele lên Instagram.

Mối quan hệ giữa Dembele và Kvaratskhelia ngày càng khăng khít kể từ khi cả hai sát cánh ở PSG. Kvaratskhelia gia nhập đội bóng Pháp đầu năm 2025.

Anh nhanh chóng hòa nhập với Dembele trên hàng công. Hai cầu thủ thường xuyên hỗ trợ nhau trong các trận đấu lớn. Kvaratskhelia từng kiến tạo cho Dembele ghi bàn ngay ở trận ra mắt PSG. Trong mùa giải sau đó, họ tiếp tục tạo thành một trong những cặp tấn công đáng xem nhất châu Âu.

Dembele tái hiện màn ăn mừng quen thuộc của Kvaratskhelia. Ảnh: FIFA, Icon Sport.

Pha ăn mừng ý nghĩa của Dembele nhanh chóng lan truyền trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều dân mạng bày tỏ sự yêu thích với khoảnh khắc nhỏ nhưng cho thấy sự gắn kết và tình đồng đội giữa các cầu thủ PSG.

"Đẳng cấp Dembele. Màn tri ân tuyệt vời dành cho người đồng đội không thể góp mặt tại World Cup", "Dembele nhắn Kvaratskhelia: Đừng lo, tôi sẽ chiến đấu thay cả phần của cậu", "Dù lỡ hẹn với World Cup, Kvara vẫn có lý do để mỉm cười. Màn ăn mừng đặc trưng của anh đã được Dembele mang đến sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới" là một số bình luận của dân mạng trên tài khoản X của ESPN UK.

Trước "cú ăn ba" ở trận gặp Na Uy, Dembele đã ghi bàn trong chiến thắng trước Iraq. Tiền đạo trẻ đang bùng nổ trong hệ thống tấn công đang vận hành rất trơn tru của Pháp tại World Cup gồm Mbappe, Olise, và Doue. Sau chiến thắng 4-1 trước Na Uy, Pháp giành ngôi nhất bảng I với 9 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, Haaland và đồng đội đi tiếp vào vòng 32 đội với vị trí nhì bảng khi có được 6 điểm.