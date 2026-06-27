IShowSpeed bối rối vì '1 m2 có 20 Haaland'

Haaland ngồi dự bị trong trận Na Uy - Pháp, hình ảnh của anh vẫn phủ kín các khán đài. Màn hóa trang đồng loạt của người hâm mộ khiến IShowSpeed bối rối.

IShowSpeed bối rối vì quá nhiều "Haaland" xung quanh. Ảnh: IShowSpeed/YouTube.

Không khí trên khu vực khán đài tại sân vận động Gillette Stadium (bang Massachusetts, Mỹ) trước trận Na Uy gặp Pháp tại World Cup 2026 ngày 27/6 khiến IShowSpeed không khỏi bối rối. Trong một đoạn phát trực tiếp, nam streamer ngỡ ngàng khi liên tục bắt gặp "Haaland phiên bản cổ động viên".

Hàng chục người hâm mộ Na Uy cùng nhuộm tóc vàng, buộc tóc dài ra sau, mặc áo đấu in cờ Na Uy và cố gắng giữ gương mặt lạnh lùng giống tiền đạo của Manchester City. Một số còn bắt chước dáng đi "chiến binh Vikings" thương hiệu của Haaland.

Chứng kiến khung cảnh hài hước, IShowSpeed liên tục nhìn quanh rồi thốt lên: "Sao nhiều Haaland thế?". Khi hỏi một cổ động viên vì sao lại hóa trang như vậy, streamer người Mỹ nhận được câu trả lời hài hước: "Mọi người ở Na Uy đều trông giống Haaland cả. Chúng tôi yêu anh ấy". Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Kiểu tóc hất ngược ra sau quen thuộc của Haaland. Ảnh: Reuters.

Kiểu tóc của Haaland từ lâu đã trở thành dấu ấn nhận diện của anh. Chuyên trang về tóc nam Haircut Inspiration thường mô tả mái tóc của Haaland là long blond slicked-back ponytail, tức mái tóc vàng dài được vuốt ngược và buộc đuôi ngựa. Khi thi đấu, tiền đạo người Na Uy đôi lúc chuyển sang búi tóc hoặc tết bím. Mái tóc vàng cùng vóc dáng cao 1,95 m tạo nên hình ảnh đặc trưng.

Sức ảnh hưởng của Haaland tại Na Uy đang lên rất cao sau khi đội tuyển lần đầu trở lại World Cup kể từ năm 1998. Anh ghi 4 bàn chỉ sau hai trận đầu và trở thành biểu tượng của hành trình lịch sử.

Reuters nhận định Haaland là nguồn cảm hứng lớn cho niềm tự hào dân tộc, trong khi BBC Sport ghi nhận "cơn sốt Haaland" đang bao trùm đất nước Bắc Âu trong kỳ World Cup năm nay.

"Haaland là biểu tượng của thế hệ vàng mới, giúp bóng đá Na Uy thu hút sự chú ý toàn cầu", tờ báo viết.

Trong trận đấu ngày 27/6, HLV Stale Solbakken quyết định cất Haaland trên ghế dự bị và không sử dụng anh phút nào khiến nhiều người tiếc nuối. Na Uy đi tiếp vào vòng 1/16 với vị trí nhì bảng khi có được 6 điểm, trong khi Pháp giành ngôi nhất bảng I với 9 điểm tuyệt đối.

IShowSpeed (sinh năm 2005, tên thật Darren Jason Watkins Jr.) là streamer nổi tiếng người Mỹ với 55,3 triệu lượt theo dõi trên YouTube và 52,8 triệu follow trên TikTok. Nội dung của anh chủ yếu xoay quanh trò chơi điện tử, vlog và bóng đá. Anh đặc biệt hâm mộ Ronaldo và thường có những biểu cảm hài hước ở trận có siêu sao Bồ Đào Nha góp mặt.